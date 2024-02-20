Gram altın tahmini geldi! Fırlayacak...

Amerika Birleşik Devletleri Merkezli banka olan Citi duyurdu. Citi'den yapılan açıklamaya göre göre gram altın fırlayacak. Citi, 12 ve 18 ay içindeki yükseliş beklentisine ile yükselişin ne kadarlık olacağına dair kritik bir değerlendirmede bulundu.

GRAM ALTIN FIRLAYACAK

Citi'nin açıklamasına göre 2 ile 18 ay içinde altın fiyatlarının ons başına yüzde 50 civarında artacağı ve 3 bin dolar seviyelerine kadar çıkacağı bildirildi.