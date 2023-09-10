Balıkların boyu küçüldü! Bilim insanları balık popülasyonu hakkında uyardı

Küresel ısınma sonucu okyanusların ısınması ile denizdeki canlılarda payını aldı. Okyanuslar, deniz canlıların yanı sıra balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yoluyla dünya çapında milyarlarca insana hayati önem taşıyan geçim kaynağı sağlıyorlar ve su ekosistemlerinin kritik parçalarıdırlar. Balıkların boyu küçüldü mü?

Ancak dünya genelinde balıklar, yaşam alanları ısındıkça küçülüyor. Örneğin, Kuzey Denizi'ndeki önemli ticari balık türlerinin boyutları 2008'e kadar geçen 40 yılda yaklaşık %16 oranında küçülürken, su sıcaklığı 1-2°C arttı. Bu "küçülme" eğiliminin, küresel ısınmanın deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerini önemli ölçüde artıracağı tahmin edilmektedir.

BALIKLARIN BOYU KÜÇÜLDÜ MÜ?

Daha sıcak su ile daha küçük boyut arasındaki bağlantı iyi biliniyor ancak yeterince anlaşılamıyor. Balıkları daha sıcak suda tutan deneylerimiz bazı önemli ipuçları sunuyor ve daha küçük balıklarla daha sıcak bir geleceğe nasıl hazırlanacağımızı öğrenmemize yardımcı olabilir.

Balıkçılık, sıcak suların balıklar üzerindeki etkisini araştırırken potansiyel olarak kafa karıştırıcı bir faktördür çünkü balıkçılık genellikle büyük balıkları hedef alır. Bu büyük balıkların popülasyondan uzaklaştırılması, hızla olgunlaşan ve daha küçük olduklarında daha genç yaşta üreyen balıkların hayatta kalmasına fayda sağlar.

Bu erken olgunlaşma özelliği balık nesillerine aktarılabilir. Gerçekten de bu, sömürülen türlerin zamanla boyutlarının küçülme eğiliminde olduğu, "balıkçılığın tetiklediği evrim" olarak bilinen bir olguya yol açabilir.

KÜRESEL ISINMALARIN BALIKÇILIĞA ETKİLERİ

Bunun bir yolu, balıkçılığın hedefi olmayan balık türlerindeki vücut büyüklüğü eğilimlerini incelemekte. Örneğin Fransız nehirlerindeki bazı balık türleri balıkçılık tarafından sömürülmemekte, ancak çevreleri ısındıkça birkaç on yıl içinde boyutları azalmıştır.