Bu şehirlerde 7 üzeri deprem riski var! Uzmanlar il il açıkladı

Ülkemizde hemen her hafta meydana gelen çeşitli büyüklükteki depremler nedeniyle vatandaşlar, hangi illerin daha riskli olduğunu merak ediyorlar. Ancak uzmanlardan gelen yeni açıklamaya göre, ülkemizdeki bazı şehirler diğerlerine göre daha riskli bir konumda bulunuyor, çünkü bu şehirlerin altından fay hatları geçiyor.

7 ÜZERİ DEPREM OLMASI BEKLENEN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.

Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.

Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor. Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.