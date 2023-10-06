Çiklet Balıklarının Yakın Zamanda Evrimleştiğini Tespit Ettiler! Bilim Dünyası Şaşkınlıklarını Gizleyemedi

Victoria Gölü yaşı sizin için uzun gelebilir ama dünyanın yaşına göre oldukça gençtir. Victoria Gölü, sadece 16.000 yaşında, nispeten genç, ancak bu küçük zaman dilimi içinde burada yaklaşık 500 farklı çiklet balığı türü evrimleşmeyi başardı.

Çiklet Balıklarının Evrimleşmesi

bilim insanları, birbirinden son derece farklı yüzlerce türün aslında Afrika'nın Victoria Gölü'ne gelen üç çiklet soyundan evrimleştiğini keşfettiler. Victoria Gölünde yaklaşık 16.000 yıl önce yoğun bir kuraklık yaşanması ile Victoria Gölünün tekrardan su ile dolmasıyla, bu evrim gerçekleşti. Evrim, bilim dünyası açısından inanılmaz derecede hızlıdır.

Gölde bir araya gelen, melezleşen, genetik varyasyonlarını birleştiren ve daha sonra farklı türlere evrilen bu büyük melez çeşitliliğini oluşturan çiklet balıklarının üç soydan evrimleştiğini öne sürüyorlar.

Şu anda 500'den fazla çiklet balığı türü bulunduğunu öne süren bilim insanları. Tüm bu çiklet balığı türlerinin aslında gölde sadece 16.000 yıl içinde evrimleştiğini söylediler ve çiklet balıklarının evrimleşmesi bilim insanlarına göre kesinlikle çılgınlık. Genellikle yeni bir türün evrimleşmesi bir milyon yıldan fazla zaman alır.

Çiklet balıklarının evrimleşmesindeki çeşitliği göz önüne getiren bilim insanları çiklet balıklarının farklı görünmelerinin yanı sıra bazıları yosun kazıyıcı olduklarını, bazılarının zooplanktonlarla beslendiklerini ve diğerleri diğer balıkları yiyen üst düzey yırtıcılar olduklarını ifade ettiler.

Victoria Gölü'ndeki çiklet balıklarının melezleşmesinin başarısı, iki farklı türün üreyemeyeceği ve yaşayabilir veya verimli yavrular yaratamayacağı yönündeki evrimle ilgili en eski varsayımlardan birine meydan okuyor.

Farklı türden ebeveynlerden doğan birçok melez başarılı olamayacak ve hatta kısır bile olabilir. Bununla birlikte, şanslı bir azınlık için, genlerin kombinasyonu onlara akranlarına göre bir avantaj sağlayabilir, hayatta kalmalarına ve üremelerine yardımcı olabilir. Çiklet balıklarının evrimleşmesine yönelik benzerliğin kelebekler, örümcekler ve bazı deniz memelilerinde görüldüğünün altını çiziyorlar ama bu kadar yakın bir zaman içerisinde olmadığını da ifade ediyorlar.