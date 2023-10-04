Mumyanın Midesini Analiz Ettiler! Mumyanın Son Ziyafet Yemeğinin Ne Olduğu Ortaya Çıktı

Bu tarif, M.Ö. 3500 ile 4000 yıllarına tarihlenen bir Yukarı Mısır mezarında yapılan arkeolojik keşfe dayanmaktadır. Organları kanopik kavanozlarda bulunan tipik bir mumyadan farklı olarak, bir adamın mumyalanmış kalıntıları sindirim sistemi sağlam halde bulundu. Araştırmacıların şansına, son yemeğinin ne olduğunu bile görebildiler. Mumyanın midesinde arpa, yeşil soğan ve tilapia balığından oluşan basit bir çorba vardı.

Mumyanın Son Yemeği Nil Tilapia! Yeniden Doğuşla Bağlantılı Eski Bir Mısır Gıdası

Nil tilapia'sı binlerce yıl önce eski Mısırlılar için temel gıda ve kültürel simgeydi. Nil Nehri'nde ağlarla ya da zıpkınla tuttukları balıklar, tabaklarında olduğu kadar sanat ve dinlerinde de yer almış ve bu da onu kültürü yapılan ilk balık türlerinden biri haline getirmiştir. Bugün dünyadaki tilapia çiftliklerinde olduğu gibi, daha kolay erişim için kapalı havuzlarda tilapia yetiştirdiler.

Mısır mezarlarında balıklar, havuzlarda tasvir ediliyor ve aynı zamanda eski Mısır şişeleri ve makyaj paletleri için de popüler bir şekildi. İnsanlar, balığın, yeraltı yolculuğunda Apophis yılanının yaklaştığını uyarmak için gökyüzünde seyreden güneş tanrısı Ra'nın güneş teknesi için bir rehber olduğuna inanıyordu. Tilapia balığı aynı zamanda yeniden doğuş ve yenilenmeyle de ilişkilendiriliyordu, bu yüzden onun benzerliği bazen ölüm kefenlerine dikiliyordu.

Üstelik tilapia, aşk ve kadın tanrıçası ve doğurganlığın sembolü olan Hathor ile bağlantılıydı. İnsanlar kendi doğurganlıklarını artırmak için tilapia balığını tasvir eden muskalar takarlardı.

Yavru tilpia balıklar yumurtadan çıktıktan hemen sonra veya tehlike yaklaştığında korunmak için annenin ağzına doğru yüzerler. Endişeleri geçtikten sonra ortaya çıkar. Doğanın bu tuhaflığı, eski Mısırlılar tarafından mucizevi bir yeniden doğuş olgusu olarak yorumlanıyor.