Dünya ısındıkça kraterler değişiyor! Dünya'nın en büyük krateri büyüyor!

Hızla büyüyen 1 kilometrelik (0,6 mil) bir çukur. Bilim adamları buna mega çöküş diyor. Genişleyen krater, bu yüzyılda Dünya'nın iklimi değiştikçe, Dünya'nın jeolojisinde bile meydana gelen hızlı değişiklikleri vurgulamaktadır.

Londra merkezli haber servisi Reuters tarafından bu ayın başlarında (21 Temmuz 2023) bildirildiği üzere, krater ilk olarak 1960'larda bölgenin kereste için temizlenmesinden sonra oluştu. Şimdi yılda yaklaşık 10 metre (33 fit) oranında genişliyor. Reuters'in söylediğine göre :

Krater, 1960'larda çevredeki orman temizlendikten sonra oluşmaya başladı. Yeraltındaki permafrost erimeye başladı ve arazinin batmasına neden oldu.

Yakın zamanda kratere inmeye cesaret eden maceracı yerlilerden biri olan Erel Stuchkov, komşularının çoğunun burayı basitçe çökme olarak adlandırdığını söyledi . Diğerleri , yeraltı dünyasına açılan daha uğursuz ad geçidini kullanır.

KRATERİN ÇÖKÜŞÜNÜN HIZLANAN DÖNGÜSÜ

Bilim adamları Kuzey Kutbu'nun dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığını uzun zamandır biliyorlar. Ve Rusya'nın bu kısmı, yaklaşık 67 derece Kuzey enleminde ve küresel ortalamadan 2,5 kat daha hızlı ısınıyor.

Rusya Federasyonu topraklarının yaklaşık üçte ikisi donmuş bir tundra ile kaplıdır. Başka bir deyişle, adı "kalıcı" ve dondan gelen, artık iki veya daha fazla yıl boyunca sürekli olarak 0 derece C'nin (32 derece F) altında kalan zemin olarak tanımlanan permafrost ile kaplıdır. Permafrostun büyük miktarlarda sera gazı depoladığı bilinmektedir. Bu gazlar, zemin çözüldüğünde havaya salınır.

Nikita Tananayev, Melnikov Permafrost Enstitüsü'nün baş araştırmacısıdır . Devam eden bu insan yapımı krizle ilgili olarak Reuters'e ürkütücü bir uyarıda bulundu.

Gelecekte, artan sıcaklıklar ve daha yüksek antropojenik baskı ile, tüm permafrost gidene kadar bu mega çökmelerin daha fazla oluştuğunu göreceğiz.

USGS'ye göre , düzinelerce benzer çökmüş alan Sibirya manzarasını şimdiden kaplıyor. Batagaika Krateri, erime ve çökmeden oluşan bir geri besleme döngüsü tarafından yönetilen açık ara en büyüğüdür.

Ve şimdi daha hızlı büyüyor gibi görünüyor. Reuters açıkladı:

- Bu sözde "mega çöküş", Batagay Nehri'nin taşkın yatağına inen bir yamaçta genişletiliyor. Aktif toprak çöktükçe, çevredeki ve alttaki donmuş toprağın daha fazlası açığa çıkar ve erir, bu da toprağın daha fazla çökmesine ve permafrost erimesinin kapsamının ve hızının artmasına neden olur. Uydu görüntüsü kayıtlarına göre, krater yılda 10 metreden [33 fit] fazla genişliyor.

DÜNYA'NIN İKLİMİNİ VE JEOLOJİSİNİ ETKİLEDİ!

Batagaika Krateri yılda yaklaşık 10 metre (33 fit) genişliyor. Bu sayıyı kesin olarak söylemek zordur, çünkü varyasyon miktarı yıldan yıla değişir.

Hem kraterin mevcut boyutu hem de çevre üzerindeki potansiyel etkisi çok büyük. Nikita Tananayev, Reuters'e , bazı bölgelerde yaklaşık 100 metre (328 fit) derinlikte olan çökmenin altındaki toprağın, permafrost çözülürken atmosfere salınacak "muazzam miktarda" organik karbon içerdiğini söyledi.

Bu karbon salınımı, Dünya'nın ısınmasını daha da artıracak. Ayrıca, krater zemine doğru ilerlerken şimdiye kadar gezegenin iklim tarihini kaydeden yaklaşık 200.000 yıllık tortuları açığa çıkardı. 2017 yılında tortulların neler ortaya çıkardığına dair bir çalışma yayınlandı.

Çalışmanın yayınlandığı tarihte Forbes için yazan jeolog Trevor Nace, Sibirya'nın çevresel geçmişine bakmanın bizi neyin beklediği konusunda bize öğretebileceğini söyledi: