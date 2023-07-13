Dünyanın en eski buzulları Afrika'da bulundu!

Bu dönemde Dünya'nın kesin koşulları hala büyük ölçüde bilinmemekle birlikte, bu 2,9 milyar yıllık buzul kalıntıları, bu dönemdeki koşulları çevreleyen bir dizi teori için kanıt sağlayabilir. Araştırmayı yürüten bilim insanları şu ifadeleri kullandı:

- Bu bölge kutuplara yakın olabilir. Diğer bir olasılık da, düşük atmosferik CO 2 ve CH 4 konsantrasyonlarının "ters sera etkisine" yol açarak gezegenin büyük bölümünün donmasına neden olduğu, tüm Dünya'nın "kartopu Dünya" döneminde olduğudur

Bilim adamları bunun daha yakın geçmişte birkaç kez gerçekleşmiş olabileceğine inanıyor. Eğer öyleyse, bu kaydedilen en erken küresel soğuma dönemi olacaktır. Her iki olasılık da bilimsel olarak ilginç.

ESKİ BUZUL ÇAĞI

Ekip, fosilleşmiş buzul morenlerinin (buzulların geride bıraktığı enkaz) fiziksel kanıtlarının yanı sıra, biriktikleri andaki iklim koşullarını belirlemek için antik kayalardaki oksijen izotop konsantrasyonlarını da analiz etti.

Araştırmayı yürüten bilim insanı Hofman, şu ifadeleri kullandı:

- 16 O, 17 O ve 18 O olmak üzere üç oksijen izotopunun nispi miktarlarına baktık. Bunların hepsi oksijen türleridir ancak ağırlıkları çok az farklıdır. Bu kayaların çok düşük miktarlarda 18 O ve çok yüksek miktarlarda 17 O içerdiğini bulduk , bu da onların buz gibi sıcaklıklarda oluştuklarını gösteriyor” dedi. "Bu jeokimyasal kanıtı moren kanıtıyla birleştirin ve bu, buzullar anlamına gelir, Dünya'da şimdiye kadar bulunan en eski buzullar.

Hofman, bulgunun Dünya'nın en büyük tortul altın yataklarının altındaki konumunun öneminin daha fazla araştırmaya yol açabileceğini açıkladı ve şu sözleri söyledi:

- Buzluktan sera koşullarına geçişin bu altın birikintilerinin oluşumuna yardımcı olmuş olması olasıdır, ancak bunun doğrulanması gerekiyor ve daha fazla çalışma gerekiyor.

AFRİKA BUZUL KÜTLESİ

Üçlü oksijen izotop analizinin bu şekilde kullanılması, Dünya'nın erken dönem buzullaşmasına dair kanıt bulmak için yeni yollar ekleyebilir; bunun gibi bulgular, Dünya'nın tarihsel iklimine ilişkin yeni sorgulama ve araştırma hatları sunar.

Çalışma Geochemical Perspectives Letters'da yayınlandı.