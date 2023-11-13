Gökyüzünde Binlerce Yıldız Kayboldu! Kayan Yıldızlar Nereye Düşer?

Bilim insanları, bu yaz gökyüzünde olması gerekenden daha az yıldızın varlığını gözlemledi. Gece gökyüzünde bir saat içinde sonsuza kadar kaybolan ve arkasında birkaç olası açıklamayla birlikte bir gizem bırakan üç yıldızdan bahsetmişlerdi, ancak bunlar, uzun vadede kaybolan tek yıldızlar değil. 2019 yılında, Yüzyıllık Gözlemler Sırasında Kaybolan ve Ortaya Çıkan Kaynaklar (VASCO) projesi, son 70 yılda kaç yıldızın gözden kaybolduğunu ve somut bir açıklama yapılmadan yaklaşık binlerce yıldızın gökyüzünden kaybolduğunu açıkladılar.

Gökyüzündeki Yıldızlar Nereye Gitti?

VASCO projesi, ABD Deniz Gözlemevi tarafından 1949'dan itibaren alınan görüntüleri 2010 ile 2014 yılları arasında Pan-STARRS gökyüzü araştırmasından alınan görüntülerle karşılaştırdı. Ekibin kullandığı yazılım, aradan geçen yıllarda ortadan kaybolan yaklaşık 150.000 potansiyel ışık kaynağıyla geri döndü.

Daha sonra konuyu daha da daraltmak için diğer veri kümeleriyle çapraz referans oluşturdular. Bu süreç onlara 24.000 aday bıraktı ve daha sonra kamera arızalarını ve diğer hataları hariç tutmak için bunları manuel olarak incelediler. Sonunda, gerçek ışık kaynakları için umut vaat eden 100'e yakın aday gözümüzün önünden kayboldu.

Yıldızlar, Betelgeuse gibi kararabilir veya bir süpernova olarak patlayıp, ardında saatlerce veya günlerce bir parlaklık bırakabilir, ancak genellikle bu şekilde gözden kaybolmazlar. Olası bir açıklama, süpernovaya dönüşmeyi başaramamaları, bunun yerine bir kara deliğe dönüşmeleridir. Ancak bunun 90 milyonda 1'den daha az bir oranda inanılmaz derecede nadir olduğu düşünülüyor ve bu kadar çok ışık noktasının neden kaybolduğunu muhtemelen açıklamayacak. VASCO tarafından daha sonra yok olan diğer adayları inceleyen bir çalışma, başarısız süpernova tespit oranının 600 milyonda 1'in altına düştüğünü ortaya koydu.

Diğer olasılıklar, uzay-zamanın son derece ağır nesneler tarafından çarpıtıldığı, bazen nesnelerin çok uzakta büyütüldüğü veya eski araştırmalarda yakalanan gama ışını patlamaları gibi diğer kısa ışık patlamalarının olduğu yerçekimsel merceklenme olabilir. Asteroitler gibi daha yakın hareket eden nesneler de bu kaybolmalara neden olabilir.

Bu nesneleri incelemek, yıldızların kaybolmasının mekanizmalarını açıklamak zorunda kalabilecek astrofizikçilerin ilgisini çekse de, aramanın ardındaki motive edici faktörlerden biri çok daha fazlasıydı: gelişmiş uygarlıkların bu güçten yararlanabileceği varsayımsal bir yol olan Dyson Küresi arayışı. Bir yıldızın etrafını güneş panelleri ile çevrelemek. Bu geçici olayları araştırmak bizi gelişmiş bir medeniyete götürebilir.

Gözlem ekibi en son olarak, "Gökyüzünün bir bölgesi, arka plana göre beklenmedik derecede büyük bir aday oranı üretme eğilimindeyse, bu bölge veya 'sıcak nokta' biraz daha fazla ilgiyi hak edebilir.", " Bizi daha çok eksik yıldız ile bıraktı." açıklamalarını yaptı.