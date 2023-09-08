Google Chrome'un 15. yaş gününde yenilikler: Renklerden Güvenliğe

Google Chrome, dünya genelinde yüzde 64'lük bir kullanım oranıyla en popüler tarayıcı olma ünvanını koruyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 76'ya kadar çıkıyor. Tarayıcı, 15. yaş gününü kutlarken bir dizi yenilik ve güncelleme getiriyor.

GOOGLE CHROME'UN 15. YAŞ GÜNÜNDE SUNULAN YENİ ÖZELLİKLER

15. yaşını kutlayan Google Chrome, kullanıcıların tarayıcı arka planını özelleştirmelerine olanak tanıyan yeni renk seçenekleri sunuyor. Artık kullanıcılar, ana sayfanın altında bulunan "Chrome'u Özelleştir" düğmesini kullanarak tarayıcılarının arka plan renklerini kişiselleştirebilirler. Bu yeni özellik, Material You tasarım dilini kullanarak sarıdan mora kadar değişen renk gruplarını içeriyor. Kullanıcılar ayrıca tarayıcılarını açık modda, karanlık modda veya bilgisayar ayarlarına uygun olarak ayarlayabilirler.

Google ayrıca Chrome'un açılır menüsüne daha hızlı erişim sağlayacak yeni seçenekler ekledi. Bu seçenekler arasında Google Şifre Yöneticisi ve uzantılar gibi araçlar bulunmaktadır. Ayrıca, Chrome'un yeni "modern" web mağazasının genel önizlemesini inceleyebilir ve AI destekli bir uzantı sekmesi ile Editörün öne çıkan bölümünden indirilecek önerilere göz atabilirsiniz.

Google, Chrome'un 15. yaş günü için güvenlik odaklı güncellemeleri de içeriyor. Tarayıcı artık kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı tehditlerine karşı daha etkili bir koruma sağlamak için siteleri gerçek zamanlı olarak kontrol edecek bir güvenli tarama teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Google Chrome, dünya genelinde ve Türkiye'de en çok tercih edilen tarayıcı olmaya devam ediyor ve 15. yaşını kutlamak için kullanıcılarına daha fazla özelleştirme ve güvenlik seçeneği sunuyor.