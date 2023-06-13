Google'ın yapay zekalı fotoğraf editörü nedir?

Yapay zeka ve makine öğrenimi birkaç yıldır Google'ın tutku projeleri haline geldi ve I/O 2023 açılış konuşması bunu daha da belirgin hale getirdi. Görüntü oluşturma, bu teknoloji için en ilgi çekici uygulamalardan biri ve Google'ın bu alandaki çabaları, Midjourney ve DALL-E 2'ye çok benzeyen metinlere çevirmektir.

Google'ın Imagen programı, yalnızca metinsel komutlarla sıfırdan görsel oluşturma konusunda zaten ustadır. Ancak, sonuçtan memnun kalmazsanız, Imagen henüz memnun olmadığınız görüntülerin belirli öğelerini düzenlemeye izin vermediği için, genellikle isteminizi yeniden yapılandırmak, cilalamak ve görüntü oluşturucuyu bir kez daha denemek zorunda kalırsınız. Bu sorunu çözmek için Google kısa süre önce, şu anda beta aşamasında olan ancak metin komutlarıyla düzenlemelere rehberlik edebilen Imagen Editor ve EditBench için araştırma paylaştı.

Imagen Editor, bir komut istemi kullanarak yeni görüntüler oluşturmak yerine, düzenlenmesi gereken bir fotoğrafa, kullanıcıdan gelen ve değişikliği tanımlayan bir metin istemine ve düzenlemenin uygulanması gereken yeri tanımlayan maskeli bir bölgeye ihtiyaç duyar. Sonuç, tanımladığınız bölgeyle sınırlı ve sağlanan komut istemine göre uyarlanmış düzenlemelerdir. Üstelik sonuçlar fotogerçekçi ve doğaldır.

Teknik olarak inpainting olarak adlandırılan Google'ın yeni aracının kullandığı süreç, bir görüntü restorasyonu ya da Google AI ile Adobe Photoshop'un Content Aware Fill'inin birleşimi olarak tanımlayabileceğimiz bir şey gibi. Araştırmacılar Imagen Editor için yeni kodlayıcılar geliştirdiler ve ayrıca eksik veya yanlış maskeleri telafi etmek için yapay zekaya bir nesne algılayıcı modülü eklediler.

Araştırma ayrıca metin rehberli inpainting sonuçlarını değerlendirmek için EditBench adlı bir araç da içeriyor. 240 görüntüden oluşan bir veri setini temel alan kıyaslama, hem insan yapımı hem de yapay zeka tarafından üretilen görüntülerdeki düzenlemeleri, değiştirilen nesneler, bunların şekil, boyut, sayı ve sahneye uygunluk gibi özellikleri gibi parametreler üzerinden değerlendirdi. Google, nesne maskelemenin görüntü-metin hizalamasını iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve Imagen Editor'ü EditBench'in test ettiği tüm kategorilerde DALL-E 2 ve StableDiffusion gibi alternatiflerden daha iyi hale getirdiğini gözlemledi.

Ne yazık ki, Google'ın yapay zekanın sorumlu kullanımıyla ilgili belirtilmemiş endişeleri var ve bu nedenle Imagen Editor'ü halka açmayacak. Şirket kısa süre önce yapay zeka gelişimini korumak için bir çerçeve önerdi ve umarız insanların Imagen Editor gibi araçlara erişimini sağlamadan önce birkaç katı sınır belirlenebilir. İşin iyi tarafı, EditBench, YZ araştırmalarının ilerletilmesine yardımcı olmak için bütünüyle ücretsiz olarak kullanılabilir. Bu arada, temel model olan Imagen'in yakında Gboard'a entegre edileceğini umuyoruz.

Kaynak: www.androidpolice.com/google-ai-powered-photo-editing-imagen-editor/