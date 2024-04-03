İnsan beyninin en net görüntüsü yayınlandı

İnsan beyninin en net görüntüsü yayınlandı. Görüntülemeyi dünyanın en güçlü Manyetik Rezonas cihazı yaptı. Cihaz ile elde edilen ultra ayrıntılı anatomik bilgilerin, Alzaymır ve Parkinson gibi hastalıkların teşhisinde yardımcı olması bekleniyor.

İnsan beyninin en net görüntüsü yayınlandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Fransa Atom Enerjisi ve Alternatif Enerjiler Kurumu, dünyanın en güçlü manyetik rezonans görüntüleme cihazıyla elde edilen, insan beyninin en net görüntüsünü yayınladı.

"Iseult" adlı cihazla çekilen beyin görüntüsünün 20 yıldan uzun süren bir çalışma sonucu elde edildiği duyuruldu.

Cihazın son birkaç ay içerisinde yaklaşık 20 sağlıklı gönüllü üzerinde test edildiği kaydedildi. Yaklaşık 4 dakikada en net beyin görüntüsü elde edildi.

11,7 Tesla manyetik güce sahip “Iseult” makinesiyle kısa sürede çekilen görüntülerin, hastanelerde yaygın kullanılan cihazlarla elde edilmesinin saatler sürebileceği bildirildi.

Verilerin daha yüksek kalitede elde edilebilmesi için araştırmanın birkaç yıl daha devam edeceğini belirtti.

Iseult cihazı ile elde edilen ultra ayrıntılı anatomik bilgilerin, Alzaymır ve Parkinson gibi hastalıkların teşhisinde yardımcı olması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# fransa # beyin
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