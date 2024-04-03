Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenleniyor. Toplantı kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron bir aray geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan ile David Cameron, görüşmede Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı.

Hakan Fidan ile David Cameron, bölgeye insani yardım ulaştırılması konusunda atılabilecek adımlara da değinirken devam eden müzakerelerde gelinen nokta da değerlendirildi.

Hakan Fidan, mevkidaşına Türkiye'nin Filistin devletinin tanınmasının önemi konusundaki görüşlerini aktardı.

Bakanlar ayrıca, Ukrayna’daki savaşla ilgili son durumu ele aldı ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği konularını görüştü.

Hakan Fidan ve David Cameron, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan iki müttefik olarak NATO gündeminde yer alan konular hakkında da fikir alışverişinde bulundu.