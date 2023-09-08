iPhone 15 Pro'nun gerçek görüntüsü ortaya çıktı! İşte Apple fabrikasından sızdırılan iPhone'un yeni modeli

Apple'ın yeni çıkaracağı akıllı telefon serisi iPhone 15 ile ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 12 Eylül'de tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilecek iPhone 15 tanıtımına az bir süre kala son olarak telefonun Pro modeliyle ilgili görüntüler sosyal medyaya ve internet sitelerine düştü. İşte detaylar...

İPHONE 15 PRO'NUN GERÇEK GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI!

iPhone 15 serisiyle tanışmak için kısa bir süre kala, teknoloji meraklılarını heyecanlandıran gelişme Apple’ın en büyük üretim ortaklarının fabrikasından çıktı. İddiaya göre, iPhone 15'in Pro modeline ait olduğu söylenen görseller Apple’ın Hindistan’da üretim yapan ortağı Foxconn fabrikalarından sızdırıldı.

Kısa süre içerisinde satışa çıkacak olan ve yine büyük satış rakamlarına ulaşması beklenen iPhone 15 Pro'nun ilk olarak yeni rengi dikkat çekti. Kutusuyla birlikte iPhone 15 Pro'nun yer aldığı görsellerde cihazın kamera ve ekran tasarımı da ortaya çıkmış oldu.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve büyük yankı uyandıran iPhone 15 Pro'nun fotoğraflarında telefonun gri ve lacivert olmak üzere iki farklı renk seçeneği görülüyor. Görüntülerdeki kamera ve sensör bölümü ise neredeyse çerçevesiz bir ekranı gözler önüne seriyor.

iPhone 15'in kutusunda da yenilikler göze çarpıyor. Buna göre kutuda, geçmiş yıllardaki gibi cihazın ön ve arka görüntüleri yerine sadece ekrana yer veriliyor. Kutuda ayrıca cihazın yanındaki USB-C – Lightning kablo da görülüyor.