Obruklar bilim insanlarını tedirgin ediyor! Analizler 10 yıl sonra felaket olabileceğini gösteriyor

Yer yüzündeki obrukların oluşmasına nedeni doğal bir şey olmadığını, buna insanların sebep olduğunu belirtti bilim insanları. İnsanlar, yer kabuğu altındaki suyu fazla pompaladıkları için zeminin yer değiştirerek çökmesine sebep oluyor. Bu da suyun sıkışmasına ve kararsız hale gelmesine neden olur.

SUYUN DÜZENSİZ KULLANIMI DAHA KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURACAK!

Dünya'daki obrukların yüzde 80'inden fazlası yeraltı suyu kullanımının bir sonucu olduğunu ve arazi ve su kullanımı uygulamalarımızın sıklıkla gözden kaçırılan çevresel bir sonucu olduğu belirtiyor bilim insanları. Dünya'daki düzensiz su kullanımı bu mevcut arazi çökmesi sorunlarını daha da kötüleştireceğini ve tahmin edilemez sonuçlar doğuracağının altını çiziyor.

Obrukları inceleyen bilim insanları, araştırmalarında daha kötü sonuçlara ulaştı. Yer kabuğu altındaki sular, çok hızlı tükendiğini söylüyorlar. Yer kabuğu altından analiz için aldıkları suyun, binlerce yıldır orada olduğu söyleyen bilim insanları, örnek olarak bugün yağmur yağdığında, o suyun yer kabuğu altına inmesi uzun zaman alabileceğinin altını çizdi.

Bilim insanları, on yıl içinde dünyada birçok kentin içme suyu biteceğini inandıklarını söylüyor. Ve bunu bir kriz olarak görüyorlar.