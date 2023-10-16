Pisagor Teoremi Tablette Bulundu!

Pisagor matematik ile ilgili önemli figür olmasına rağmen Pisagor'un da çözemediği basit denklemlerin olduğunu tarihçiler söylüyor. Pisagor teoriminin, Pisagor'dan çok önce yaşamış Babillilerin tabletlerinde bulununca bu dedikodular büyümüş gibi gözüküyor.

Pisagor Teorimi Babil Tabletlerinde Bulundu

Pisagor teoremini kullanan eski bir Babil tableti "IM 67118" gibi akılda kalıcı adıyla bulundu. Muhtemelen öğretim amacıyla kullanılan tablet, M.Ö. 1770'e, yani Pisagor'un M.Ö. 570 civarında doğmasından yüzyıllar öncesine aittir.

M.Ö. 1800-1600 civarına ait başka bir tabletin içinde üçgen etiketli bir kare vardı. Babil tabletlerinde bulunan 60 tabanındaki işaretlerin tercümesi, bu eski matematikçilerin Pisagor teoreminin yanı sıra diğer ileri matematik kavramlarının da farkında olduklarını gösterdi.

Babilliler bir karenin köşegeninin uzunluğu ile kenarı arasındaki ilişkiyi biliyorlardı. Tabletlerin üzerindeki işaretleri inceleyen bilim insanları Babilliler hakkında Pisagor Teoremine veya en azından karenin köşegenine ilişkin özel duruma (d 2 = a 2) aşina olduklarını söylediler.

Pisagor'un bir şeyi bulduğuna dahil hiçbir kanıtın olmadığını belirterek, her şeyi Pisagor adına atıfta bulunduklarını belirten Matematikçi Bruce Ratner, "Pisagor'un orijinal kaynaklarının nadir olmasının bir nedeni, yazılı materyal az olduğundan Pisagor bilgisinin bir nesilden diğerine ağızdan ağza aktarılmasıydı." "Ayrıca, liderlerine duydukları saygıdan ötürü, Pisagorcular tarafından yapılan keşiflerin çoğu Pisagor'un kendisine atfedildi; bu, 'Pisagor Teoremi' terimini açıklayabilir." ifadelerini kullanıyor.