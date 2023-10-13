Uzayda Periyodik Cetvelde Olmayan Element Bulundu! Uzay Madenciliğinde Çığır Açabilir

Asteroitler kuyruklu yıldız gibi çeşitli gök cisimlerinden kopmuş küçük kaya parçalarıdır ve atmosfere girerek belirsiz bir hareket sergilerler. Bazı asteroitler yoğundur. Kütle yoğunluğu üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, aslında o kadar yoğun ki, periyodik cetvelde olmayan elementler içerebilirler.

Uzay'da Keşfedilen Astreoit Uzay Madenciliğinde Çığır Açabilir

Özellikle, gözlemlenen bazı asteroitler bu kütle yoğunluğu diğer astreoitleri aşıyor. Özellikle yeni keşfedilmiş ve dikkate değer olan, asteroit 33 Polyhymnia'dır.

Asteroit 33 Polyhymnia mevcut periyodik tablodaki en yüksek atom numarasından daha yüksek ağır metallari üzerinde barındıyor.

Hâlâ periyodik tablonun içinde yer alan elementlere bakıldığında, aday olarak kabul edilecek kadar kararlı olsalar bile, 33 Polyhymnia asteroitinde gözlemlenenleri açıklayacak kadar yüksek kütle yoğunluğuna sahip elementler bulamadılar.

Eğer asteroitin önemli bir kısmı bu süper ağır metallerden yapılmışsa, daha yüksek kütle yoğunluğunun deneysel olarak ölçülen değere yakın olması akla yatkındır.

Asteroit 33 Polyhymnia üzerindeki ağır metaller yeni keşfedilmiş olsa da, fiziğe belirsiz bir ilgisi olan insanlardan, uzay madenciliği planları olan herkes için heyecan verici.