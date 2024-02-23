Prof. Ahmet Ercan'dan Bursa depremi ile ilgili konuştu
Prof. Ahmet Ercan, Bursa depremiyle alakalı sosyal medyadan açıklama yaptı. Ercan, depremin öncü olmadığını belirtti.
Prof. Ahmet Ercan, Bursa depremiyle alakalı sosyal medyadan açıklama yaptı.
Ahmet Ercan, sosyal medyada yaptığı açıklamada Bursa'da yaşanan depremle ilgili şunları şöyledi:
Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez.
Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 23, 2024
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