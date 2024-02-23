Prof. Ahmet Ercan'dan Bursa depremi ile ilgili konuştu

Prof. Ahmet Ercan, Bursa depremiyle alakalı sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ahmet Ercan, sosyal medyada yaptığı açıklamada Bursa'da yaşanan depremle ilgili şunları şöyledi:

Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez.