Prof. Ahmet Ercan'dan Bursa depremi ile ilgili konuştu

Prof. Ahmet Ercan, Bursa depremiyle alakalı sosyal medyadan açıklama yaptı. Ercan, depremin öncü olmadığını belirtti.

Prof. Ahmet Ercan'dan Bursa depremi ile ilgili konuştu
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Prof. Ahmet Ercan, Bursa depremiyle alakalı sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ahmet Ercan, sosyal medyada yaptığı açıklamada Bursa'da yaşanan depremle ilgili şunları şöyledi:
Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez.

# deprem # bursa # ahmet ercan
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