PS Plus Ağustos 2023 oyunları duyuruldu

Sony, Ağustos 2023 için ücretsiz PlayStation Plus oyun serisini oluşturacak üç oyunu resmen açıkladı. PlayStation Plus aboneleri, her ayın son Çarşamba günü duyurulan ve bir sonraki ayın ilk Salı günü yayınlanan ücretsiz oyunları heyecanla bekliyor. 1 Ağustos Salı gününden itibaren indirilebilecek oyunlar, yine Çarşamba günü açıklandı. Bu ayki ücretsiz oyunlar, Sony’nin oyun abonelik hizmetinin tüm abonelerine sunuluyor ve hangi abonelik seviyesine sahip olursanız olun, bu oyunları talep edebiliyorsunuz. Özellikle PS Plus Extra ve Premium abonelikleriyle sunulan diğer oyunlardan farklı olarak, aylık ücretsiz oyunları kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

PS PLUS AĞUSTOS 2023 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Death’s Door (PS4/PS5)

Dreams (PS4)

PGA Tour 2K23 (PS4/PS5)