Sincan’da bilim merkezi yapılacak!

Çağı yakalayan projeleriyle özellikle çocukların ve gençlerin ufkunu açan yatırımlara önem veren Sincan Belediyesi ilçeye bir bilim merkezi kazandırmaya hazırlanıyor. Uzay, havacılık ve teknolojik faaliyetlerle nesilleri geleceğe hazırlayacak bilim merkezi T3 Vakfı ve iş birliğiyle hayata geçecek.

Sincan bilim merkezi bünyesinde, sergi alanı, doğa bilimleri atölyesi, tasarım atölyesi, tarım atölyesi, matematik atölyesi, astronomi-havacılık ve uzay atölyesi, teknoloji atölyesi, dene yap atölyesi gibi birimler yer alacak. Açılan atölyelerle küçük çocukların ve gençlerin okul dışı öğrenmeleri kolaylaştırılırken aynı zamanda hem eğlenmeleri hem de yeni deneyimler kazanmaları sağlanacak.