Söğüt Kabuğu Pandeminin Yeni Silahı Olacak!

COVID-19 salgını sırasında tanık olduğumuz, küresel salgınlar pandemi gibi etkenlerle hayatın durmasına kadar nedenlere yol açarken geniş toplum üzerinde büyük bir baskıya neden olabilir. Tarihin tekerrür etmesini istemeyen bilim insanları, yeni bir antiviral ilaç bulmak için çabalıyorlar ve öyle görünüyor ki bunu başarmış olabilirler ve aradıkları şey gözlerinin önündeydi.

Bilim İnsanlarının Aradıkları Şey Doğadaydı!

"İlaç keşfi" ifadesi genellikle yüksek teknolojili laboratuvarların ve sentetik bileşenlerin görüntülerini akla getirir, ancak bilim insanlarının aradıkları şey doğada duruyordu.

Söğüt kabuğu belki de en bilinen doğal tıbbi ürünlerden biridir; yüzyıllardır ağrı ve iltihabı tedavi etmek için kullanılmıştır. Antiinflamatuar özelliklerinin, aspirinin geliştirilmesine yardımcı olan salisin bileşiğine bağlı olduğu düşünülmektedir.

Araştırmacılar daha önce kabuk ekstraktının enterovirüslere karşı oldukça etkili olduğunu bulmuşlardı; bu, şu anda bu virüs grubunu doğrudan hedef alan klinik olarak onaylanmış hiçbir ilacın bulunmadığı göz önüne alındığında önemli bir keşif. Ancak yeni yapılan bir araştırmada bilim insanları, söğüt kabuğu ekstraktının farklı yapılara sahip daha geniş bir yelpazedeki virüslere karşı kullanılabileceğini ortaya koydu.

Söğüt Kabuğundan Deneysel Çalışmalar

Ekip, ticari olarak yetiştirilen söğüt ağacının kabuğunu öğütüp, sıcak suya koyarak ve eleyerek bir ekstrakt(Kurutulmuş bitkilerin özel ekstraksiyon yöntemlerini kullanarak elde edilen bitki özleri) oluşturdu. Daha sonra bilim insanlarının oluşturdukları çözelti, her ikisi de enterovirüs, koronavirüs veya SARS-CoV-2 olan Coxsackievirüs A veya B ile enfekte olmuş hücrelere eklendi. Araştırmacılar, ekstraktın enfekte olmuş hücreler üzerinde ne kadar sürede etki ettiğini ve viral aktiviteyi ne kadar iyi engellediğini ölçtüler.

Sonuçlar, söğüt ekstraktının test edilen tüm virüsler üzerinde etkili bir antiviral etkiye sahip olduğunu ve virüslerin yüzeyinde enfeksiyonu önleyecek şekilde etki gösterdiğini gösterdi. Ancak ekstraktın kesin etki mekanizmasının virüsün yapısına bağlı olarak oldukça değişken olduğu görüldü.

Coronavirüsler gibi bazı virüsler, bulaşma sırasında genetik materyallerini koruyan bir zarfa sahiptir. Araştırmacılar, koronavirüslerin ekstraktın etkisiyle parçalandığını, zarfsız virüslerin ise "kilitlendiğini" ve çoğalmasının engellendiğini buldu.

Ekstraktlar farklı virüslere karşı farklı mekanizmalar yoluyla etki gösterdi. Fakat ekstraktlar zarflı ve zarfsız virüslerin engellenmesinde eşit derecede etkiliydi.