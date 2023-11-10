Çilek Zihinsel Gerilemeye Karşı Gizli Bir Silah Olabilir!

Bilim insanları çilek tüketimine ilişkin yeni çalışmalar yürüttü ve bazı sevindirici bulgular ortaya çıkardılar; popüler meyveleri günlük olarak yemek, orta yaşlı insanların daha sonraki yaşamlarında demans (unutkanlığın ön planda olduğu birçok hastalığa verilen genel bir isimdir) geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Zihinsel Gerilemeye Karşı Bu Meyveleri Sofranızdan Eksik Etmeyin!

Bir çok meyvenin kendine özgü bir çok faydası vardır, örneğin günde bir elma yemenin doktoru uzak tuttuğunu düşünebiliriz. Bilim insanları meyvelerin bunu yapabileceğini öne sürmeye başlıyor. 2022'de araştırmacılar, insüline dirençli orta yaşlı bireylerin günlük diyetine yaban mersini eklemenin, onları bilişsel gerilemeye karşı korumaya yardımcı olabileceğini buldu.

Aynı ekip şimdi çileğin potansiyel faydalarını araştırarak bu araştırmayı genişletti ve meyvelerin bilişsel performansı (uzun süreli hafıza ve görev yetkinliğini güçlendirme olarak düşünebilirsiniz) ve metabolik sağlığı geliştirip geliştiremeyeceğini ve ikisi arasında bir bağlantı olup olmadığını ortaya çıkarmayı hedefledi.

Bilim insanlarının keşfine göre; hem çilek hem de yaban mersini, antosiyaninler adı verilen antioksidanlar içeriyor. Bu antioksidanlar, meyvelerin metabolik ve bilişsel iyileştirmeler gibi çeşitli sağlık yararlarında rol oynuyor. "Düzenli olarak çilek veya yaban mersini tüketen kişilerin yaşlanmayla birlikte bilişsel gerileme oranının daha yavaş olduğunu gösteren epidemiyolojik veriler var.