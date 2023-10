Türkiye Medyada Ne Kadar Zaman Geçiriyor?

We Are Social'ın her yıl yayınlamış olduğu Dijital 2023 yayınlandı. Global çapta kabul görmüş bu rapor, dijitalde en son trendleri anlamlandırmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm verileri ve içgörüleri içeriyor.

"we are social" raporuda yüzlerce ülkenin dijital verileri yer almaktadır. "we are social" dijital raporuna göre, Türkiye günlük ortalamalara göre medyalarda ne kadar zaman harcıyor?

1. İnternet

"We are social" dijital raporuna göre internette ortalama 7 saat 24 dakika zaman harcıyoruz.

2. Televizyon

"We are social" dijital raporuna göre televizyon karşısında ortalama 3 saat 47 dakika zaman harcıyoruz.

3. Sosyal Medya

"We are social" dijital raporuna göre sosyal medyalarda ortalama 2 saat 54 dakika zaman harcıyoruz.

4. Basılı Yayın

"We are social" dijital raporuna göre basılı yayını okuma ortalamamız 1 saat 34 dakika.

5. Müzik

"We are social" dijital raporuna göre müzik dinlemek için ortalama 1 saat 37 dakika zaman ayırıyoruz.

6. Radyo

"We are social" dijital raporuna göre radyo karşısında ortalama 47 dakika zaman harcıyoruz.

7. Podcast

"We are social" dijital raporuna göre podcast için ortalama 49 dakika zaman harcıyoruz.

8. Oyun Konsolları

"We are social" dijital raporuna göre oyun konsolları karşısında ortalama 1 saat 5 dakika zaman harcıyoruz.