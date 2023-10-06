Türkiye Medyada Ne Kadar Zaman Geçiriyor?

Türkiye'nin medyada ne kadar zaman geçirdiğini "we are social" açıkladı. Türk halkının günde kaç saatini internette, televizyonda ve sosyal medya gibi aracı organlarda harcadığı sürüler....

Türkiye Medyada Ne Kadar Zaman Geçiriyor?
Türkiye Medyada Ne Kadar Zaman Geçiriyor?
Editör: Süleyman Daban

We Are Social'ın her yıl yayınlamış olduğu Dijital 2023 yayınlandı. Global çapta kabul görmüş bu rapor, dijitalde en son trendleri anlamlandırmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm verileri ve içgörüleri içeriyor.

"we are social" raporuda yüzlerce ülkenin dijital verileri yer almaktadır. "we are social" dijital raporuna göre, Türkiye günlük ortalamalara göre medyalarda ne kadar zaman harcıyor?

1. İnternet

internet kullanımı

"We are social" dijital raporuna göre internette ortalama 7 saat 24 dakika zaman harcıyoruz.

2. Televizyon

televizyon kullanımı

"We are social" dijital raporuna göre televizyon karşısında ortalama 3 saat 47 dakika zaman harcıyoruz.

3. Sosyal Medya

sosyal medya kullanımı

"We are social" dijital raporuna göre sosyal medyalarda ortalama 2 saat 54 dakika zaman harcıyoruz.

4. Basılı Yayın

basılı yayın kullanımı

"We are social" dijital raporuna göre basılı yayını okuma ortalamamız 1 saat 34 dakika.

5. Müzik

müzik dinleme ortalaması

"We are social" dijital raporuna göre müzik dinlemek için ortalama 1 saat 37 dakika zaman ayırıyoruz.

6. Radyo

radyo dinleme ortalaması

"We are social" dijital raporuna göre radyo karşısında ortalama 47 dakika zaman harcıyoruz.

7. Podcast

podcast kullanımı

"We are social" dijital raporuna göre podcast için ortalama 49 dakika zaman harcıyoruz.

8. Oyun Konsolları

podcast kullanımı

"We are social" dijital raporuna göre oyun konsolları karşısında ortalama 1 saat 5 dakika zaman harcıyoruz.

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# BİLİM TEKNOLOJİ # We are social # radyo # internet # televizyon # sosyal medya # medya # türkiye
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