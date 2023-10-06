Bu Meslek Grupları Çalışanları Mutlu Ediyor
Çalışanlar bu meslek grupları içerisinde yer alan mesleklerde mutlu oluyor. İş bulma kurumu ve platformu BambooHR'nin elde ettiği verilere göre hangi meslek grubu en çok mutlu eden meslekler içerisinde? İşte cevabı...
BambooHR'nin araştırması sonucu elde ettiği son bilgiler inşaat sektörünün en çok mutlu eden meslek grupları içerisinde bulunduğunu gösteriyor. Peki çalışanları mutlu eden diğer meslek grupları hangileri? Yapılan araştırma sonucunda meslek grupları mutlu etme seviyesine göre puanlandırıldı ve ortaya aşağıdaki sonuç çıktı.
En Çok Mutlu Eden Meslekler
-
İnşaat sektörü çalışanları ankette 100 üzerinden 49 puan aldı.
-
Teknoloji: 41 puan
-
Finans: 37 puan
-
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar: 35 puan
-
Restoranlar + Gıda: 35 puan
-
Seyahat ve konaklama: 35 puan
-
Eğitim: 34 puan
-
Sağlık: 31 puan