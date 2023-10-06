Bu Meslek Grupları Çalışanları Mutlu Ediyor

BambooHR'nin araştırması sonucu elde ettiği son bilgiler inşaat sektörünün en çok mutlu eden meslek grupları içerisinde bulunduğunu gösteriyor. Peki çalışanları mutlu eden diğer meslek grupları hangileri? Yapılan araştırma sonucunda meslek grupları mutlu etme seviyesine göre puanlandırıldı ve ortaya aşağıdaki sonuç çıktı.

En Çok Mutlu Eden Meslekler

En Çok Mutlu Eden Meslekler