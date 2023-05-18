Twitter'ın yeni özelliği duyuruldu: Mavi tiki olanlar artık bunu yapabilecek
Twitter'ın sahibi Elon Musk, mavi tik aboneliğine yeni bir özellik getirdi. Musk, mavi tik abonelerinin 2 saat uzunluğunda, yaklaşık 8 GB büyüklüğünde video yükleyip paylaşabileceğini açıkladı. Duyurunun ardından birçok hesap 2 saat uzunluğunda film gibi birçok video yükledi.
Twitter'ın sahibi iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformunu satın almasından beri pek çok değişikliğe gitti.
Musk, mavi tik abonelerinin artık 2 saatlik yani yaklaşık 8 gb büyüklüğünde videolar yükleyip paylaşabileceğini duyurdu.
Musk'ın açıklamasının ardından birçok hesap 2 saat uzunluğunda film gibi birçok video yükledi.
Musk 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Yakında, bu platformdaki herhangi bir kullanıcıyla sesli ve görüntülü sohbet olacak, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz" demişti.
Twitter Blue Verified subscribers can now upload 2 hour videos (8GB)!— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2023
Kaynak: TRT HaberMavi ekran hatası nedir, nasıl çözülür? Windows’un mavi ekran hatası çözümü... Twitter'a yeni özellik geldi Yapay zeka hem tehdit hem çözüm Naci Görür'den Göksun depremleri sonrası uyarı