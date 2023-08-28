Üniversite öğrencileri için laptop tavsiyeleri

Özellikle çevrimiçi eğitim dönemlerinde büyük bir gereklilik haline gelen bilgisayarlar, öğrencileri en uygun ve kaliteli seçenekleri araştırmaya yönlendirdi. Peki üniversite öğrencileri için en iyi laptop önerileri ve dizüstü bilgisayar modelleri neler?

ÖĞRENCİLERİ İÇİN EN İYİ BİLGİSAYAR MODELİ TAVSİYELERİ

1. Huawei Matebook D14

Full HD 1920 × 1080 çözünürlüğü ile her detayı yüksek netlikle görmenizi sağlar. Bu özellikler, öğrencilerin ders çalışırken veya projelerini hazırlarken en iyi görüntü kalitesini elde etmelerine yardımcı olur.

• 14 inç ekran boyutu

• Windows 11 Home işletim sistemi

• 10. Nesil Intel® Core™ i3-10110U işlemci

• 8 GB RAM

• Intel Core i3 işlemci tipi

2. Asus X515EA-BQ967W05 I3-1115G4

İster iş ister oyun amaçlı olsun, ASUS X515, etkileyici bir performans ve göz alıcı görseller sunan bir başlangıç seviyesi laptoptur. NanoEdge ekranı, geniş 178° görüntüleme açısı ve mat anti-yansıtıcı kaplama ile gerçekten çarpıcı bir deneyim sunar.

3. HP Pavilion Gaming

• 4 GB ekran kartı hafızası

• 15,6 inç ekran boyutu

• Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı

• 10300H işlemci

• 8 GB RAM

• i5-11300H işlemci tipi

• 1920×1080 piksel çözünürlük

• 300 nit maksimum parlaklık ve 144 Hz ekran yenileme hızı

4. Huawei Mate D15

Öğrenciler için laptop önerileri arasında yer alan Huawei Mate D15'in diğer özellikleri ise şu şekildedir;

• 15,6 inç ekran boyutu

• Intel UHD Graphics 620 ekran kartı

• Windows 10 Home işletim sistemi

• 10210U işlemci

• 8 GB RAM

• intel Core i5 işlemci

5. Asus X415EA-EB976

Tüm işlemleri hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilecek donanıma sahiptir.

• Windows 11 Pro işletim sistemi

• 1135G7 işlemci

• 16 GB RAM

• intel Core i5 işlemci tipi

• 14 inç ekran boyutu

• Intel Iris Xe Graphics ekran kartı

6. Acer Aspire 5

Klavyesinde bulunan hava girişi sayesinde, gerektiğinde ısının dışarı atılması ve cihazın serin kalması sağlanır.

• 5825U işlemci

• 8 GB RAM

• AMD Ryzen 7 işlemci tipi

• 15,6 inç ekran boyutu

• AMD Radeon Graphics ekran kartı

7. Casper Nirvana

• 2 GB ekran kartı hafızası

• Windows 11 Home işletim sistemi

• 10210U işlemci

• 8 GB RAM

• İntel Core i5 işlemci tipi

• 15,6 inç ekran boyutu

• Nvidia GeForce MX230 ekran kartı

8. Dell Vostro

• 15,6 inç ekran boyutu

• Ubuntu işletim sistemi

• 3250U işlemci

• AMD Ryzen 3 işlemci tipi

• 4 GB RAM

9. Acer Swift 1

Sadece 1.3 kg ağırlığındaki bu cihaz, ince tasarımı sayesinde, gün boyunca yanınızda taşıyabileceğiniz bir rahatlık sunar.

• 14 inç ekran boyutu

• Intel UHD Graphics ekran kartı

• Windows 10 Home işletim sistemi

• N4020 işlemci

• 4 GB RAM

• İIntel Celeron işlemci

10. LENOVO IdeapadP 3

• 15,6 inç ekran boyutu

• 7320U işlemci

• 8 GB RAM

• AMD Ryzen 3 işlemci tipi





