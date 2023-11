Unutulan Grip Hortladı! Yakın Zamanda Yeni Bir Pandemi Olabilir

Dünya tarihine baktığımızda hiç uzak sayılmayacak kadar ve çok yakın aralıklar ile dünya olağanüstü griplerle uğraşmakta. Pandemi hayatı durdurmasının yanında ne kadar zor geçtiğini hepimiz biliyoruz. Covid-19 pandemisini yeni atlatmış sayılırken uzmanlar uyardı. Yakın zamanda yeni bir pandemi yaşanabilir ve hepimizin bildiği yakın zamanda kaybolmuş olan kuş gribinin kendisi olacak.

Dünya üzerinde kuş gribinin insanlarda ve kuşlarda görüldüğünü açıklayan bilim insanları, tedbir alınmadığı takdirde eskiden tanıştığımızdan daha ağır bir kuş gribinin bizi beklediğini söylüyor.

Kuş gribi, insanların enfekte kuşların sıvıları veya dışkılarıyla temas etmesi halinde insanlara bulaşabilir ve grip benzeri semptomlara neden olabilir. Antiviral ilaçlarla tedavi edilir. H5N1'in insandan insana bulaştığına dair belgelenmiş bir vaka bulunmamaktadır. Nisan 2023 itibariyle ABD'de sadece tek bir kişi potansiyel olarak enfekte olmuştu, ancak bu kişi kuşları itlaf ettiği için yanlış teşhis konmuş olabilir. Eğer bir kişi kuşlarla çalışıyor ve sıvılarını kuşlara bulaştırıyorsa, çok hassas testler hastanın gerçek bir enfeksiyona sahip olmasından ziyade virüsün basit varlığını tespit edebilir.

Kuş gribi hakkında uzmanlaşmış bilim insanı Spottiswoode bu konu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

- Pandemiler biraz çığlara benzer her ikisi de bireysel olarak düşük olasılıklı, ancak son derece yüksek sonuçlu olaylardır. Büyük ölçekte, dolaşımda olan virüslerin sayısı düşünüldüğünde, bunlardan birinin çığa dönüşme ihtimali çok yüksektir. Her yıl aynı yamaçta kayabilirsiniz ve hiçbir şey olmaz. "Bugün güvenlik ekipmanı olmadan çıkacağım" demek cazip hale gelir. Sonra, bir gün, her şey üzerinize düşer.