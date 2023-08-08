Yapay zeka metropollerde çöp sorununu çözecek!

Nesnelerin interneti (IoT) alanında Türkiye’nin ilk 10 şirketinden biri olan Gesk Teknoloji’nin, Akıllı Şehirlere odaklanan yeni start-up’ı All Teknoloji tarafından çöp konteynerleri için üretilen sensörler, metropollerdeki çöp sorununun önüne geçiyor. Trafik, koku gibi problemlerin ortadan kaldırdıklarını söyleyen Şirketin Kurucu Ortağı Mehmet Baylan, şu sözleri söyledi:

- Çöp konteynırlarına yerleştirilen IoT sensörler sayesinde, hangi konteynerin dolu hangisinin boş olduğunu anlık olarak belirleyebiliyoruz. Bu sistem, yapay zekâ ile rota optimizasyonu sağlayarak trafik sorununun yanı sıra yakıt ve zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor.

YAPAY ZEKA ÇÖP SORUNUNU ÇÖZECEK

YTÜ Yıldız Teknopark şirketlerinden All Teknoloji tarafından IoT teknolojisi kullanılarak geliştirilen uygulama, özellikle büyük şehirlerdeki çöp toplama sorununun önüne geçiyor. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yaşam için akıllı çözümler temelli harekete geçen All Teknoloji, Türkiye genelinde belediyelerle çalışarak çöp toplama giderlerini yüzde 50'nin üzerinde tasarruf sağlayan bir sistem geliştirdi. İstanbul'da da kullanılan bu sistem, yakıt tasarrufu sağlarken aynı zamanda çöp toplama sürecinin hızlanmasına yardımcı oluyor.

"SAHADA 2 BİNE YAKIN CİHAZ BULUNUYOR"

Artan nüfus ve yoğun şehirleşmenin çevreye duyarlı sürdürülebilir bir yaşam için akıllı çözümlerin şart olduğunun altını çizen All Teknoloji Kurucu Ortağı Mehmet Baylan, ülke genelinde çalıştıkları belediyelerle çöp toplama giderlerinde yüzde 50 oranında tasarruf sağladıklarını belirtti. Baylan, şu ifadeleri kullandı:

- All teknoloji akıllı şehirler üzerine bir girişim. İlk ürünümüz de akıllı atık toplama sistemi. Geliştirdiğimiz IoT sensörler sayesinde hangi konteynerin dolu hangisinin boş olduğunu anlık olarak belirleyebiliyoruz. Bu sayede çöp kamyonlarının sadece dolu konteynerleri toplayarak daha az yakıt harcaması ve daha az zaman kaybetmesi sağlanıyor. Bu yenilikçi uygulama ile sahada 2 bine yakın cihaz kullanıyoruz. Burada da gitmek istediğimiz nokta yapay zekâyla beraber rota optimizasyonunun daha sağlıklı hale getirmek. Örneğin, sadece doluları sıralamak değil elde ettiğimiz geçmiş verilerle hangi çöpün ne zaman dolacağını tahmin edip aslında o tahmine göre bir rota oluşturmak. Hedefimiz mahalle ya da sokakların çöp trendlerini çıkarmak. Yani bir sokakta bir pazar kuruluyordur o zaman çöp çok artıyordur. Ona göre aslında öngörülebilir programlama yapabilmek ve bu sistemleri optimize ederek tamamen insanın kontrolünden çıkarmak istiyoruz.

"TRAFİK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR"

Sistemin hem çevreyi koruduğunu hem de şehirlerin daha yaşanılabilir hale getirdiğini ifade eden Mehmet Baylan şöyle devam etti: