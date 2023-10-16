Yapay Zeka Teknolojisi Antik Kazıda İmkansız Denileni Başardı!

21 yaşındaki bilgisayar konusunda dahi, pek çok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü şeyi başarmak için yapay zekayı (AI) kullandı. Antik Roma kenti Herculaneum'dan kömürleşmiş bir parşömenin iç metnini okudu. Bu önemli antik şehir, ünlü Pompeii kentini de gömen M.S. 79'daki yıkıcı volkanik patlamadan sonra haritadan silinmişti. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan bu keşif, antik çağın kaybolmuş ve ulaşılamayan binlerce metnini ortaya çıkartabilir.

Yapay Zeka Teknolojisi Tarihe Işık Tutacak

Parşömenler, 18. yüzyıldaki keşiflerinden bu yana bilim adamları için bir gizem olmuştur. Muhtemelen Julius Caesar'ın kayınpederinin ailesine ait olan lüks bir villada ikamet eden bu parşömenler, antik tarih ve edebiyat anlayışında devrim yaratması bekleniyor.

Parşömenlerdeki metni okumanın zorluğu, parşömenlerde kullanılan, esasen kömür ve su karışımı olan karbon bazlı mürekkep nedeniyle bilim insanları için neredeyse imkansız denilebilecek kadar zordu. Bu zorluk, bilgisayar bilimcisi Brent Seales'in Vesuvius Challenge'ın yapay zeka teknolojisi sistem ile çözülmüş oldu. Bu başarısı sayesinde bilgisayar bilimcisine 40.000$'lık ödül verildi.