Yeni dinozor türü keşfedildi! Dinazorların atası sayılıyor ve boyu bilim insanlarını şok etti!

Dünya'nın en eski olmasına rağmen, en iyi korunmuş dinozor kalıntıları Güney Doğu Asya'da bulundu. Türünün en eski örneği özelliğini taşıyor. haberi sizin için araştırdık.

Yeni dinozor türü keşfedildi! Dinazorların atası sayılıyor ve boyu bilim insanlarını şok etti!
Yeni dinozor türü keşfedildi! Dinazorların atası sayılıyor ve boyu bilim insanlarını şok etti!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Tayland'da, yaklaşık 145 milyon ve 163 milyon yılları arasına ait ,Geç Jura döneminde(Jura Dönemi'nin üçüncü devresidir) yaşamış yeni bir dinozor türü keşfedildi. Minimocursor phunoiensis olarak adlandırılan bu tür, Kuzey Tayland'daki Phu Noi mevkiinde Phu Kradung Formasyonu'nda ortaya çıkarıldı.

Keşif ile ilgilen araştırmacılar, şu şekilde ifade etti:

- Phu Noi lokalitesi zengin örnekler içeriyor ve Güneydoğu Asya'da şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş dinozorlardan birini temsil eden olağanüstü eklemli bir iskelet ortaya çıkardı.
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en eski dinazor

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, dinazor hakkında şu ifadeleri ekliyor:

- Bu, Güneydoğu Asya'daki neornithischianların en eski kaydı ve Tayland'ın Phu Kradung Formasyonu'ndan adlandırılan ilk dinozor taksonudur.

Neornithischia, üyeleri arasında ornithopodlar, marginocephalians ve çeşitli küçük iki ayaklı dinozorları sayan, çoğunlukla otçul dinozorlardan oluşan çeşitli bir ilkel bir canlıdır.

dinazor kalıntıları

M. phunoiensis, ilk olarak 2012 yılında keşfedildi ve o zamandan bu yana geçen yıllar içinde ayrıntılı olarak analiz edilerek bir dizi benzersiz özelliği ortaya çıkardı. Bunlar arasında çenede kemiksi bir yumru olan jugal boss ve leğen kemiğinde çıkıntılı bir çıkıntı yer alıyor.

EN ESKİ DİNAZORUN UZUNLUĞU NE KADARDI?

Araştırmacılar, bulunan 26 santimetrelik (10 inç) bir uyluk kemiğine dayanarak, yetişkin olduklarında bu dinozorların 2 metre (6,6 fit) uzunluğa kadar büyüyebileceğine inanıyor. Bu da onları yaklaşık olarak bir aslan ya da lama ile aynı uzunlukta yapıyor.

Nispeten küçük boyutları ve bacaklarının hızlı koşmaya adapte edilmiş gibi görünmesi, onlara Latince'de "en küçük koşucu" anlamına gelen Minimocursor adını kazandırdı.

İlk yazar Sita Manitkoon ile konuşan New Scientist'e göre, M. phunoiensis'in dişlerinin analizi sadece bitkilerle beslendiğini gösteriyor. Phu Noi'deki alanda en az 10 örnek bulundu, bu da Manitkoon'un bu hayvanın yaygın ve yaygın bir hayvan olabileceğine inanmasına yol açtı.

EN İYİ KORUNMUŞ DİNAZOR

Araştırmacılar, yeni bulunmuş dinazor hakkında en en şu ifadeleri ekledi:

- Bu dinozorun keşfi, Geç Jura-Erken Kretase zaman aralığında neornithischianların biyoçeşitliliği, biyocoğrafyası ve erken evrimsel tarihi hakkında yeni bilgiler sağlıyor.                                              
- Başka bir kafatası da dahil olmak üzere kalan kemiklerin çoğu hâlâ hazırlık aşamasında. Bu yayınlanmamış örnekler, gelecekte Minimocursor phunoiensis'in [...] biyolojisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.
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