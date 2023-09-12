12 Eylül'de borsada durum nasıl? Dolar, Euro ve Sterlin kaç TL?

Yatırım yapmak isteyenler açısından çok çeşitli araçlar bulunsa da döviz almak ve satmak en sık tercih edilen yollardan birisi. Peki 12 Eylül günü döviz fiyatları nasıl değişti?

12 Eylül'de borsada durum nasıl? Dolar, Euro ve Sterlin kaç TL?
Son Güncelleme:

12 Eylül tarihindeki döviz fiyatları, uluslararası piyasalarda büyük bir ilgi odağı olmaya devam ediyor. Döviz kurları, finans dünyasının en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilirken, özellikle dolar, sterlin ve euro gibi ana döviz birimlerinin fiyat hareketleri, dünya genelindeki ekonomik durumu yansıtan önemli bir barometre olarak karşımıza çıkıyor.

Kapalıçarşı gibi geleneksel döviz ticaret merkezleri, döviz piyasalarının kalbi konumunda bulunurken, teknolojinin ilerlemesi ile birlikte online döviz platformları da büyük önem kazandı. 12 Eylül tarihinde, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve kurlardaki değişimler, yatırımcılar, iş dünyası ve ekonomi analistleri tarafından yakından takip ediliyor.

Dolar, sterlin ve euro, dünya ekonomisinin merkezinde bulunmaları nedeniyle özellikle dikkat çekiyor. Bu üç ana döviz birimi, uluslararası ticaretin ve yatırımların temel taşları olarak kabul edilirken, fiyatlarındaki değişimler, birçok ülkenin para politikalarını etkileyebilir. Dolayısıyla, 12 Eylül tarihinde döviz fiyatlarının seyri, küresel ekonomik istikrar ve ticaret ilişkileri açısından büyük bir öneme sahiptir.

Sonuç olarak, döviz fiyatları, 12 Eylül tarihinde ve her gün, dünya ekonomisinin nabzını tutmamıza yardımcı olan önemli bir göstergedir. Dolar, sterlin ve euro gibi ana döviz birimlerinin fiyat hareketleri, küresel ekonomik dengelerin ve piyasaların sağlığını yansıtırken, bu hareketler, yatırımcılar ve ekonomi analistleri için kritik bilgiler sunar ve iş dünyasının stratejilerini şekillendirmede büyük bir rol oynar.

12 Eylül'de borsada durum nasıl? Dolar, Euro ve Sterlin kaç TL? - Resim : 1

12 EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI: 

  • Dolar Alış: 26,83
  • Dolar Satış: 26,89
  • Euro Alış: 28.76
  • Euro Satış: 28.87
  • Sterlin Alış: 33.26
  • Sterlin Satış: 33.57

12 EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN SERBEST PİYASADAKİ FİYATLARI: 

  • Dolar Alış: 26.87
  • Dolar Satış: 26.86
  • Euro Alış: 28.88
  • Euro Satış: 28.89
  • Sterlin Alış: 33.51
  • Sterlin Satış: 33.64
Altın fiyatları yükseldi mi? Yatırım yapanlar dikkat! Güncel altın fiyatlarıAltın fiyatları yükseldi mi? Yatırım yapanlar dikkat! Güncel altın fiyatlarıAltın Fiyatları
# borsa # dolar kaç tl # euro kaç tl # sterlin kaç para
Çok Okunanlar
Doğu'ya şiddetli yağış geliyor! İşte 12 Eylül hava durumu...
Doğu'ya şiddetli yağış geliyor! İşte 12 Eylül hava durumu...
12 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
12 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Seyir halindeki araca silahlı saldırı
Seyir halindeki araca silahlı saldırı
ABD'den Suriye'de 27 milyar dolarlık yağma
ABD'den Suriye'de 27 milyar dolarlık yağma
Altın fiyatları yükseldi mi? Yatırım yapanlar dikkat! Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yükseldi mi? Yatırım yapanlar dikkat! Güncel altın fiyatları
Öne Çıkanlar Vefa Küçük'ten Uğur Dündar'a Sert Sözler! "Fenerbahçe'ye Siyaseti Sokmayı Bırak" - Ulusal Kanal Vefa Küçük'ten Uğur Dündar'a Sert Sözler! "Fenerbahçe'ye Siyaseti Sokmayı Bırak" - Ulusal Kanal Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor! Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor!