Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu? 13 Aralık 2023 Günü Güncel Döviz Kurları

Dolar, euro ve sterlinin kaç TL'den değer bulduğu çok sayıda insan tarafından merakla izlenmektedir. Bu şekilde çoğu insan bu fiyatları güncel olarak takip edebilmek ister. Peki 13 Aralık 2023 günü döviz kuru kaç TL'den değer buldu?

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu? 13 Aralık 2023 Günü Güncel Döviz Kurları
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Dolar, euro ve sterlin her gün fiyatlarını değiştirmektedir. Hatta döviz kuru anlık olarak değişmektedir. Bu nedenle insanlar sürekli olarak döviz kurunu takip etmektedirler. Sürekli değişim içinde olan döviz kuru canlı olarak takip edilebilir. Aynı zamanda piyasadaki hareketlenmelere göre sürekli olarak değişen dolar, euro ve sterlin merakla izlenmeye devam ediyor. Peki 13 Aralık Çarşamba günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? 

Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? Döviz Kuru Kaç TL'den Değer Buldu? 13 Aralık 2023 Günü Güncel Döviz Kurları - Resim : 1

13 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,03

Dolar Satış: 29,08

Euro Alış: 31,26

Euro Satış: 31,28

Sterlin Alış: 36,16

Sterlin Satış: 36,39

13 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,05

Dolar Satış: 29,05

Euro Alış: 31,26

Euro Satış: 31,27

Sterlin Alış: 36,41

Sterlin Satış: 36,42

 

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