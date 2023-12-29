Dolar, Euro ve Sterlinde Son Durum... Kaç TL Oldular? 29 Aralık 2023 Güncel Döviz Kuru...

Döviz kuru sürekli olarak güncellenmeye devam etmektedir. Bu nedenle pek çok insan döviz kurunu merak etmektedirler. Dolar, euro ve sterlin dünyada en çok merak edilen döviz türleridir. Dünya genelinde en çok kullanılan türler oldukları için insanlar merak etmektedirler. 29 Aralık 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

29 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,37

Dolar Satış: 29,41

Euro Alış: 32,39

Euro Satış: 32,53

Sterlin Alış: 37,25

Sterlin Satış: 37,52

29 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,54

Dolar Satış: 29,55

Euro Alış: 32,74

Euro Satış: 32,75

Sterlin Alış: 35,69

Sterlin Satış: 37,71