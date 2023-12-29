Dolar, Euro ve Sterlinde Son Durum... Kaç TL Oldular? 29 Aralık 2023 Güncel Döviz Kuru...

Döviz kuru sürekli olarak güncellenmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan döviz fiyatlarını inceleme ihtiyacı duymaktadır. Bu şekilde yatırımlarını yönlendirmek isteyenler de güncel döviz kurunu inceleyerek daha rahat bir yol çizebilirler. Peki 29 Aralık 2023 döviz kuru haftayı nasıl kapattı?

Dolar, Euro ve Sterlinde Son Durum... Kaç TL Oldular? 29 Aralık 2023 Güncel Döviz Kuru...

Döviz kuru sürekli olarak güncellenmeye devam etmektedir. Bu nedenle pek çok insan döviz kurunu merak etmektedirler. Dolar, euro ve sterlin dünyada en çok merak edilen döviz türleridir. Dünya genelinde en çok kullanılan türler oldukları için insanlar merak etmektedirler. 29 Aralık 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? 

Dolar, Euro ve Sterlinde Son Durum... Kaç TL Oldular? 29 Aralık 2023 Güncel Döviz Kuru... - Resim : 1

29 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,37

Dolar Satış: 29,41

Euro Alış: 32,39

Euro Satış: 32,53

Sterlin Alış: 37,25

Sterlin Satış: 37,52

29 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,54

Dolar Satış: 29,55

Euro Alış: 32,74

Euro Satış: 32,75

Sterlin Alış: 35,69

Sterlin Satış: 37,71

Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? 29 Aralık 2023'te Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları Kaça Yükseldi?Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? 29 Aralık 2023'te Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları Kaça Yükseldi?Altın Fiyatları

 

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