Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? 29 Aralık 2023'te Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları Kaça Yükseldi?

Altın sürekli olarak yakından incelenen bir değerdir. Altın fiyatlarını merak edenler her gün bu fiyatların güncel durumlarını takip ederler. Peki 29 Aralık 2023 günü altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları kaç TL'ye ulaştı?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Aralık günü alış fiyatını 1969.25 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1969.54 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12718.92 TL, satış fiyatı da 12921.80 TL’dir.



29 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1969.25

Satış Fiyatı: 1969.54

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3189.89

Satış Fiyatı: 3240.59

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6380.02

Satış Fiyatı: 6490.06

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12718.92

Satış Fiyatı: 12921.80

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 13016.33

Satış Fiyatı: 13238.82

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 13015.28

Satış Fiyatı: 13236.96

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 31603.73

Satış Fiyatı: 32208.38