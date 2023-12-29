Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? 29 Aralık 2023'te Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları Kaça Yükseldi?

Altın fiyatları sürekli olarak dalgalı bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir. Bu nedenle altın alış ve satış fiyatları sürekli olarak incelenmektedir. Peki altın fiyatları yılın son günlerine yaklaşırken yükselmeye devam ediyor mu? 29 Aralık 2023 günü altın fiyatları kaç TL oldu?

Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? 29 Aralık 2023'te Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları Kaça Yükseldi?

Altın sürekli olarak yakından incelenen bir değerdir. Altın fiyatlarını merak edenler her gün bu fiyatların güncel durumlarını takip ederler. Peki 29 Aralık 2023 günü altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları kaç TL'ye ulaştı? 

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Aralık günü alış fiyatını 1969.25 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1969.54 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12718.92 TL, satış fiyatı da 12921.80 TL’dir.

Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? 29 Aralık 2023'te Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları Kaça Yükseldi? - Resim : 1


29 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1969.25 
Satış Fiyatı: 1969.54

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3189.89
Satış Fiyatı: 3240.59

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6380.02
Satış Fiyatı: 6490.06

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12718.92
Satış Fiyatı: 12921.80

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 13016.33
Satış Fiyatı: 13238.82

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 13015.28
Satış Fiyatı: 13236.96

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31603.73
Satış Fiyatı: 32208.38

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