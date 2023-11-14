Döviz Kurları An İtibariyle Açıklandı!

Dolar kuru an itibariyle haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü işlem görmeye başladı. Peki, bugün döviz kurunda son durum ne? Dolar ne kadar, Euro kaç TL?

Döviz Kurları An İtibariyle Açıklandı!
Son Dakika "Döviz Kurları" Belli oldu!
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

  PAZARTESİ   SALI  
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 28,5860 28,5870 28,6220 28,6230
Avro 30,5070 30,5080 30,9800 30,9810
Sterlin 34,6330 34,7500 35,5620 35,6790
İsviçre Frangı 31,6450 31,8040 32,0100 32,1700
ANKARA        
ABD Doları 28,5560 28,6360 28,5920 28,6720
Avro 30,4670 30,5470 30,9400 31,0200
Sterlin 34,5730 34,7830 35,5020 35,7120
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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