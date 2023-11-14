Döviz Kurları An İtibariyle Açıklandı!
Dolar kuru an itibariyle haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü işlem görmeye başladı. Peki, bugün döviz kurunda son durum ne? Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,5860
|28,5870
|28,6220
|28,6230
|Avro
|30,5070
|30,5080
|30,9800
|30,9810
|Sterlin
|34,6330
|34,7500
|35,5620
|35,6790
|İsviçre Frangı
|31,6450
|31,8040
|32,0100
|32,1700
|ANKARA
|ABD Doları
|28,5560
|28,6360
|28,5920
|28,6720
|Avro
|30,4670
|30,5470
|30,9400
|31,0200
|Sterlin
|34,5730
|34,7830
|35,5020
|35,7120
Kaynak: Anadolu Ajansı