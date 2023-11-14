Döviz Kurları An İtibariyle Açıklandı!

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,5860 28,5870 28,6220 28,6230 Avro 30,5070 30,5080 30,9800 30,9810 Sterlin 34,6330 34,7500 35,5620 35,6790 İsviçre Frangı 31,6450 31,8040 32,0100 32,1700 ANKARA ABD Doları 28,5560 28,6360 28,5920 28,6720 Avro 30,4670 30,5470 30,9400 31,0200 Sterlin 34,5730 34,7830 35,5020 35,7120