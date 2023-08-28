İki farklı banka hesabından halka arz alınır mı diye soracak olursanız bu konu hakkında net bir cevap verebiliriz. Borsa İstanbul bu konuda bir duyuru paylaştı ve yatırımcıların farklı banka hesapları üzerinden lot alıp alamayacağı hakkında bir düzenleme getirdi. Konuya ilişkin detaylı kurallar getiren Borsa İstanbul'un açıklamasını inceleyelim!

İKİ FARKLI BANKA HESABINDAN HALKA ARZ ALINIR MI? BORSA İSTANBUL BU KONUDA NE DİYOR?

Halka arzlarda alınan tüm lotların bir MKK sicil numarası bulunmakta. Bu sicil numarası üzerinden işlem emri gönderilmekte. Konuya ilişkin Borsa İstanbul yatırımcılarına bir düzenleme getirdi ve iki farklı banka hesabından halka arz alınır mı sorusu cevap buldu.

İki farklı banka hesabı üzerinden halka arz alınamaz çünkü lotlar MKK sicil numaranızla Borsa İstanbul'a iletilmekte. Aynı sicil numarasından gönderilen lotlar işlem önceliğine göre işleme konulmakta.

BORSA İSTANBUL KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI!

Borsa İstanbul'un açıklaması şu şekildeydi:

"Talep toplama aşamasında iletilen tüm emirler, borsa tarafında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilip dağıtıma konu edilecektir. Aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen, ancak aynı MKK sicil numarasına sahip yatırımcı emirlerinden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılacaktır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir."

Ayrıca devamında dağıtım sürecinin talep toplamanın bittiği gün saat 18.15 sonrası başlayacağı, dağıtım yapılabileceği tespit edilen her bir emre, mevcut durumda olduğu gibi fiyat ve zaman önceliği kuralına göre sırayla birer lot dağıtım yapılacağı aktarılarak, işlemlerin dağıtım tamamen bittikten sonra gerçekleşeceği açıklandı.