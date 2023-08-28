32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? O banka çok kazandırıyor!

32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisidir sizin için detaylı araştırdık. Genelde Türkiye'de ki enflasyon ve yatırım imkanlarının azalmasından dolayı birikmiş parası bulunan insanlar faizle paralarının değerini korumak istiyorlar. Bu sebeple de en fazla faiz veren bankanın mevduat hesabında paralarını tutmayı tercih ediyorlar. Eylül 2023'e girdiğimizde ise bankalar faiz oranlarını güncelledi. İşte güncel faiz yüzdeleri ise şu şekilde!

32 GÜNLÜK EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ? BU BANKALAR ÇOK KAZANDIRIYOR!

32 günlük en yüksek faiz veren banka 2023 Eylül ayı itibari ile %34 ile Odeabank. Odeabank 32 gün mevduat hesabında tuttuğunuz 100.000 TL için mevduat sonunda size 2915 TL kar bırakacaktır. Yani mevduat sonunda hesabınızda toplamda 102.915 TL olacaktır. Alternatif Bank'ın ardından 32 günlük en yüksek faiz veren banka %34 ile Odeabank, Anadolu Bank ve ON Plus olarak karşımıza çıkıyor. Bu bankaların mevduat hesaplarına yatıracağınız 100.000 TL için vade sonunda toplam ana paranız 100.831 TL olacaktır. Ayrıca Akbank'ın yeni müşterilerine özel %36 faiz oranıyla açılan mevduat hesabını unutmayın. Eğer Akbank'ın yeni müşterisi olursanız avantajlı faiz oranında yararlanabilirsiniz.

32 GÜNLÜK VADEYE EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR FAİZ KARARI SONRASI GÜNCELLENDİ!

Türkiye'de hızla değişen faiz oranları sonucunda hangi bankanın en iyi faizi verdiğini öğrenmek zorlaşıyor. Sizler için en fazla faiz veren bankaları şu şekilde listeleyebiliriz:

Alternatif Bank: %35 Faiz oranı

Odeabank: %34 Faiz oranı

Anadolu Bank: %34 Faiz oranı

ON Plus: %34 Faiz oranı

Akbank: %32 Faiz oranı

N Kolay Bono: %31 Faiz oranı

ING Bank: %31 Faiz oranı

Denizbank: %30 Faiz oranı

Fibabanka: %29 Faiz oranı

TEB: %25 Faiz oranı

YapıKredi: %24 Faiz oranı

Enpara: %19 Faiz oranı

Garanti BBVA: %18 Faiz oranı

Vakıfbank: %31 Faiz oranı

Halkbank: %26 Faiz oranı

QNB Finansbank: %23.5 Faiz oranı

Türkiye İş Bankası: %22 Faiz oranı

Şekerbank: %18 Faiz oranı

HSBC: %18 Faiz oranı

EN İYİ FAİZ VEREN BANKA

En iyi faiz veren banka yukarıdaki tabloya göre %35 oran ile Alternatif Bank olarak öne çıkıyor. Onun ardından ise %34 ile Odeabank, Anadolu Bank ve ON Plus geliyor. Bu yüzdeler yatıracağını vade süresine göre değişiklik göstermekte.

FAİZ NEDİR? FAİZ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

32 günlük en yüksek faiz veren banka "Faiz," bir borcun ya da ödünç verilen paranın kullanımı karşılığında ödenen ek bir miktar olarak tanımlanabilir. Genellikle bir kredi veya borç ilişkisi içinde ortaya çıkar. Bir kişi ya da kuruluş, ihtiyaçları için para ödünç alırken, bu ödünç alınan paranın kullanımı için faiz ödemesi yapar.

Faiz genellikle yüzde cinsinden ifade edilir ve belirli bir süre boyunca ödünç alınan paranın ne kadarının geri ödeneceğini gösterir. Faiz, ödünç veren tarafından ödünç alınan paranın değerini ve zaman içindeki değer kaybını telafi etmek amacıyla talep edilir. Aynı zamanda, ödünç alan kişi ya da kuruluşa, ödünç alınan paranın hemen tamamını ödeme yerine, belirli bir süre içinde ödeme kolaylığı sağlar.

Faiz, birkaç farklı şekilde hesaplanabilir:

Basit Faiz: Ödünç alınan paranın başlangıçtaki ana miktarı üzerinden hesaplanır. Örneğin, bir yıllık yüzde 5 basit faizle 1000 TL ödünç alırsanız, bir yıl sonra 50 TL faiz ödersiniz ve toplamda 1050 TL geri ödersiniz.

Ödünç alınan paranın başlangıçtaki ana miktarı üzerinden hesaplanır. Örneğin, bir yıllık yüzde 5 basit faizle 1000 TL ödünç alırsanız, bir yıl sonra 50 TL faiz ödersiniz ve toplamda 1050 TL geri ödersiniz. Bileşik Faiz: Ödünç alınan paranın başlangıçtaki ana miktarı üzerinden hesaplanan faiz, belirli bir dönem sonunda ana para ile birleştirilerek yeni faiz hesaplamalarının temelini oluşturur. Böylece, faiz üzerinden kazanılan kazançlar da hesaplamalara dahil edilir. Bileşik faiz, zamanla daha fazla faiz kazanmanıza neden olabilir.

En yüksek faiz veren banka faiz oranları ekonomik koşullara, piyasa taleplerine, enflasyon seviyelerine ve merkez bankası politikalarına bağlı olarak değişebilir. Faiz, finansal piyasaları, yatırımları ve ekonomiyi etkileyen önemli bir faktördür. Yatırımcılar ve borç alanlar, faiz oranlarını dikkatlice izlerler çünkü bu oranlar finansal kararlarını etkileyebilir.

Özetlemek gerekirse, faiz, ödünç alınan paranın kullanımı için ödenen ek bir ücret olarak tanımlanabilir ve borç ilişkilerinde önemli bir rol oynar. Basit ve bileşik olmak üzere farklı hesaplama yöntemleri vardır ve ekonomik koşullara göre faiz oranları değişebilir. Bu sebeple 32 günlük en yüksek faiz veren banka listesini bitirmiş olabiliriz.