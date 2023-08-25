Aylık akdi faiz oranı nedir? Akdi faiz nasıl hesaplanır?

Akdi faiz oranı nedir sorusunu kısaca cevaplayacak olursak akdi faiz kredi kartınızın ekstre bakiyesini ödedikten sonra uygulanacak faiz türüdür. Öte yandan, kredi kartının asgari ödeme tutarı ile geç ödeme faizi, ödenmesi gereken asgari tutar ve asgari tutarın üzerinde kalan bakiye için ayrı faiz oranları esas alınarak hesaplanmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde hem döviz hem de Türk lirası cinsinden uygulanacak maksimum aylık gecikme ve akdi faiz oranlarını belirlemektedir.

AKDİ FAİZ NEDİR? AKDİ FAİZ NE İŞE YARAR?

Akdi faiz oranı kredi kartlarının asgari ödemelerinde gecikme olması durumunda bu tutarın faizi, ödenmesi gereken asgari ödeme tutarı ve asgari tutarı aşan kısım ile birlikte farklı faiz oranlarına göre ayrı ayrı hesaplanır. Kredi kartı borcunuzu ödememeniz veya yalnızca belirli bir tutarı ödemeniz durumunda, kredi kartınıza akdi faiz veya diğer geç ödeme faizleri eklenecektir. Akdi faiz faturalandırma döneminde ödenmemiş bakiyenin ödenmesinden sonra kredi kartınıza uygulanan faiz için kullanılan terimdir. Akdi faiz veya sözleşme faizi kredi kartı borcunuzun asgari ödeme tutarını aşan kısmına uygulanan faiz oranlarıdır. Aylık borcunuzun asgari ödeme kısmına %1,40 faiz oranı uygulanırken, asgari ödemeyi aşan tutara %1,70 ilave geç ödeme faizi uygulanır.

AKDİ FAİZ AYLIK MI YAPILIR GÜNLÜK MÜ?

Akdi faiz her bankanın kredi kartı kullanıcılarına uyguladığı faiz türüdür. Bu nedenle kredi kartı kullanıcıları bu faiz türünün günlük mü yoksa aylık olarak mı uygulandığını merak ediyor. Kredi kartının tüm fatura dönemi bakiyesi yerine sadece asgari ödeme tutarının ödenmesi durumunda bankalar akdi faiz için günlük hesaplama yapmaktadır. Devam eden fatura dönemi için kredi kartının kalan bakiyesinden bir sonraki ödeme tarihine kadar günlük olarak akdi faiz uygulanır.

AKDİ FAİZ HANGİ DURUMDA BAŞLAR?

Kredi kartı fatura dönemi bakiyesinin hesaplandığı ve ekstrenin oluşturulduğu tarihte akdi faiz uygulanmaz. Akdi faizin uygulanabilmesi için kişinin bankanın belirlediği son ödeme tarihine kadar asgari tutarı ödemiş olması gerekir. Son ödeme tarihinden sonra kalan fatura dönemi bakiyesine akdi faiz uygulanır. Bankanız, her ay için uygulanabilecek azami akdi faiz oranının üzerinde faiz uygulayamaz.