İlk kez ev alacaklara konut kredisi fırsatı! Faizler gözle görülür derece düştü!

İlk kez ev alacaklara konut kredisi fırsatı duyuruldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konut için düşük faizle krediye sinyal verdi. "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" gibi ifadeler kullanan Yılmaz, yakın zamanda çalışmaların başlatılacağını duyurdu. Düşük faizli konut kredisi detayları ise haberimizde!

İLK KEZ EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ NEREDEN ÇEKİLECEK? FAİZ ORANI KAÇ?

Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konuya ilişkin çalışmalara hızla başladı. Ekim ayına doğru başlanacak olan ucuz kredi döneminde çok uygun bir faiz oranı ile konut alımı yapılabilecek. Son dönemlerde artan kira fiyatları kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları tetikliyor. Bu sebeple vatandaşların konut alımını yapabilmesini sağlamak için böyle bir faiz indirimi yapılıyor. Uygun fiyatlı konut kredisi yalnızca kamu bankalarında geçerli olacak.

İLK KEZ EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ HANGİ EVLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Hem sıfır hem de ikinci el evlerde geçerli olacak olan uygun faiz oranlı konut kredisini vadesi ise 180 gün olacak. 1.20% faiz oranı ile çok düşük oranla faiz verecek olan kamu bankaları ise Ekim ayında faaliyete başlayacak. İlk kez ev alacaklar için bir müjde olacak bu kampanya yakında açıklanacak.

ARZ TALEP DENGESİ DÜZELTİLECEK!

Konut sektöründe yaşanan daralmanın ve arz talep dengesinin düzelmesi için atılan bu adım için çalışmalara başlandı. Konut kredisi için güncel faiz oranları Haziran ayı için %18'lerdeyken Temmuz ayında bu oran %35'lere kadar çıktı. Ayrıca bu oranlarda bile bankalar çoğu kişiye kredi vermediğinden dolayı piyasalar altüst olmuştu.

Yalnızca ilk kez konut alacaklar için uygulanacak olan bu kampanyanın 180 ay vade (15 yıl) ve %1.20 faiz oranı ile hayata geçirileceği söylendi. Küçük bir hesaplama yapacak olursak 1.000.000TL kredi çeken biri ayda 13.587,23TL ödeyerek 15 yılda bu parayı geri ödeyebilecek. Vade sonunda toplamda geri ödeyeceği miktar ise 2.445.700,52TL olacak. Kiracı olanlar için aylık ödeyeceği kira masrafı kadar kredi taksidi ödeyerek ev sahibi yapacak olan bu faiz indiriminin ise Ekim ayında faaliyete geçeceği öngörülüyor.