Nominal faiz nedir? Nominal faiz nasıl hesaplanır?

Nominal faiz, genellikle yıllık olarak ifade edilen ve yatırım veya borç verme işlemlerinde kullanılan bir terimdir. Nominal faiz, yatırımın veya borcun başlangıçtaki yüzde cinsinden faiz oranını ifade eder. Ancak nominal faiz, enflasyon gibi faktörleri dikkate almadığı için gerçek getiriyi tam olarak yansıtmayabilir. İşte Nominal faiz nedir birlikte inceleyelim!

NOMİNAL FAİZ NEDİR?

Nominal faiz oranı, genellikle yıllık olarak ifade edilir. Örneğin, %5 nominal faiz oranı, 100 birimlik bir yatırımın veya borcun yıllık olarak %5 oranında artacağı anlamına gelir. Ancak bu durumda, enflasyon gibi faktörler hesaba katılmazsa, gerçekte elde edilen getiri nominal faiz oranının altında olabilir. Gerçek faiz (veya reel faiz), nominal faizden enflasyonun çıkarılmasıyla elde edilen faiz türüdür. Gerçek faiz, yatırımın veya borcun enflasyon karşısındaki gerçek değerini yansıtır. Enflasyon yüksek olduğunda, nominal faiz oranı yüksek olsa bile gerçekte elde edilen getiri düşebilir. Özetle, nominal faiz yatırım veya borç işlemlerinde başlangıçtaki yüzde cinsinden faiz oranını ifade eder ancak gerçek getiriyi tam olarak yansıtmayabilir. Gerçek getiriyi hesaplamak için enflasyonu dikkate alan gerçek faiz oranı kullanılmalıdır.

NOMİNAL FAİZ NASIL HESAPLANIR?

Nominal faiz hesaplaması, genellikle yıllık olarak ifade edilen ve yatırım veya borç işlemlerinde kullanılan bir kavramdır. Nominal faiz oranını hesaplarken kullanılan temel formül şu şekildedir:

Nominal Faiz Oranı = Toplam Faiz / Başlangıç Tutarı * 100

Burada:

Toplam Faiz: Yatırımın veya borcun belirli bir süre boyunca kazandırdığı veya ödettiği toplam faiz miktarı.

Başlangıç Tutarı: Yatırımın başlangıçtaki değeri veya borcun başlangıçtaki tutarı.

Örnek olarak, 1000 birimlik bir yatırımın 1 yıl boyunca kazandığı 100 birimlik faiz üzerinden nominal faiz oranını hesaplayalım:

Nominal Faiz Oranı = 100 / 1000 * 100 = 10%

Bu durumda, yatırımın başlangıç değeri 1000 birim ve 1 yıl boyunca kazandığı faiz 100 birim olduğu için nominal faiz oranı %10 olarak hesaplanmıştır. Lütfen unutmayın ki nominal faiz oranı, enflasyon gibi faktörleri dikkate almadığı için gerçek getiriyi tam olarak yansıtmayabilir. Gerçek getiriyi hesaplamak için nominal faiz oranından enflasyonun çıkarılması gerekebilir.