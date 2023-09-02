ABD'den PKK'ya hava desteği! Teslim olan terörist itiraf etti

Güvenlik birimleri, bir yandan PKK'ya operasyon yapıyor bir yandan da örgüt tarafından kaçırılmış ya da kandırılmış isimlere ulaşmaya çalışıyor.

Terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan A.N.'nin güvenlik güçlerine verdiği ifadeye Yeni Şafak ulaştı. A.N., ABD ve PKK ilişkisini anlattı. ABD'nin PKK'lıları uçakla Kandil'e taşıdığını söyledi:

- Kandil barınma alanına gitmek için Haseke'ye gittik. 20 Ekim 2022 gecesinde ABD'ye ait bir helikopterle 200 terörist buradan Süleymaniye'ye taşındı. Ben de o helikopterdeydim. Süleymaniye'de KYB'ye ait antiterör birimi binasında 5 gün kaldık. Sonra araçlarla sözde Kandil barınma alanına götürüldük.

ABD, Ekim 2019'dan bu yana Suriye bağlamında Ulusal Acil Durum başlığıyla yayınlanan başkanlık kararnamesini 13 Ekim 2022'de tekrar yayınlamıştı. O dönem buna Türkiye'den tepki geldi. ABD'nin, Türkiye'nin kınamasından 1 hafta sonra terör örgütünü helikopterle Haseke'den Kandil'e taşıdığı anlaşıldı.

TERÖRİSTLERE UÇUŞ EĞİTİMİ VERDİLER

ABD'nin terörist taşımakla kalmadığı, aynı zamanda teröristlere uçuş eğitimi verdiği de ortaya çıkmıştı.

ABD'den havacılık eğitimi alan PKK'lıların 15 Mart 2023 gecesi kullandıkları 2 helikopter, Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehri civarında düşmüştü. ABD'nin Ekim ayında helikopterle taşıdığı 200 teröristin taşındıkları güzergahla, düşen 2 helikopterin güzergahlarının aynı olduğu ortaya çıktı.