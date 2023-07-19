ABD'li Bakan'dan Türkiye paylaşımı! Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ile görüştü

Hükümet ve ekonomi dümeninin başındaki Mehmet Şimşek, krizin çözümünü Batı'da arıyor.

Yurt dışı temaslarına devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

ABD'li Bakan Yellen, Hindiastan'daki G20 Toplantısı kapsamında yapılan görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Yellen, "Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Erkan'la; Türkiye'nin ekonomik görünümünü, ekonomik politika yönelimini ve Türkiye ile ABD'nin küresel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini ele aldık" ifadelerini kullandı.

Yellen'ın daha önce Türkiye'yle ilgili sosyal medyadan hiç mesaj paylaşmadığıda dikkat çekti. Hükümete yakın medya organları paylaşımı olumlayarak Türkiye için bir ilk ifadelerine yer verdi.

Mehmet Şimşek ise toplantıdan bir kare paylaşarak, “İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye kararlıyız” açıklamasında bulunmuştu.