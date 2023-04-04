Bakan Akar ile Yunan mevkidaşı görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Hatay'da bir araya gelerek, depremin etkilediği alanlarda incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.
Helikopterle kent üzerinde incelemelerde bulunan Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüştü.
Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, Akar ve Panagiotopoulos'un, ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu AjansıNATO Dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor Dışişleri Bakan Yardımcıları Moskova’da Türkiye ve Suriye arasında yeni temas Türkiye ve Irak stratejik projeler yapacak