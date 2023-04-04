Bakan Akar ile Yunan mevkidaşı görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Hatay'da bir araya gelerek, depremin etkilediği alanlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ile Yunan mevkidaşı görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.

Bakan Akar ile Yunan mevkidaşı görüştü - Resim : 1

Helikopterle kent üzerinde incelemelerde bulunan Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüştü.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, Akar ve Panagiotopoulos'un, ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Bakan Akar ile Yunan mevkidaşı görüştü - Resim : 2 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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