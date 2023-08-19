BM'nin hadsiz girişimine Dışişleri'nden sert tepki! KKTC'de Pile-Yiğitler yolunu engellemeye çalıştılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile-Yiğitler karayolunu yapması hem Rum kesimini hem de Birleşmiş Milletler'i rahatsız etti. Birleşmiş Milletler yolun yapımnını engellemeye yönelik adımlar atmıştı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri projeyi engellemek için beton bloklar yerleştirdi, dikenli tel çekmişti.

KKTC güvenlik güçleri, BM askerlerinin engelleme çabalarını bertaraf etmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı, KKTC'de yaşananlara sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "BM Barış Gücü askerlerinin KKTC topraklarında Pile-Yiğitler yol yapımını engellemek için yaptığı müdahaleyi kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.