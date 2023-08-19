BM'nin hadsiz girişimine Dışişleri'nden sert tepki! KKTC'de Pile-Yiğitler yolunu engellemeye çalıştılar

KKTC'de Pile-Yiğitler karayolu, Birleşmiş Milletler'i rahatsız etti. BM askerleri yolun yapılmasını engellemek için elinden geleni yaptı. Dışişleri Bakanlığı yaşananlara sert tepki gösterdi.

BM'nin hadsiz girişimine Dışişleri'nden sert tepki! KKTC'de Pile-Yiğitler yolunu engellemeye çalıştılar
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile-Yiğitler karayolunu yapması hem Rum kesimini hem de Birleşmiş Milletler'i rahatsız etti. Birleşmiş Milletler yolun yapımnını engellemeye yönelik adımlar atmıştı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri projeyi engellemek için beton bloklar yerleştirdi, dikenli tel çekmişti.

KKTC güvenlik güçleri, BM askerlerinin engelleme çabalarını bertaraf etmişti. 

BM'nin hadsiz girişimine Dışişleri'nden sert tepki! KKTC'de Pile-Yiğitler yolunu engellemeye çalıştılar - Resim : 1

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı, KKTC'de yaşananlara sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "BM Barış Gücü askerlerinin KKTC topraklarında Pile-Yiğitler yol yapımını engellemek için yaptığı müdahaleyi kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

KKTC güvenlik güçleri BM araçlarını süpürüp attı! BM askerleri barikat kurmuştuKKTC güvenlik güçleri BM araçlarını süpürüp attı! BM askerleri barikat kurmuştuDünya
# Birleşmiş milletler # kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti # dışişleri bakanlığı
Çok Okunanlar
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
Kont Drakula efsanesi nedir?
Kont Drakula efsanesi nedir?
Hamamböceklerini ve karıncaları evden uzak tutmak için 3 doğal çözüm
Hamamböceklerini ve karıncaları evden uzak tutmak için 3 doğal çözüm
Dinozor embriyosu bulundu!
Dinozor embriyosu bulundu!
Salçadaki küfü jilet gibi yok etme tekniği! Aşçıların hep uyguladığı teknik
Salçadaki küfü jilet gibi yok etme tekniği! Aşçıların hep uyguladığı teknik
Öne Çıkanlar Chavez'in dostu Gelfenstein'dan Perinçek'e ziyaret! Türkiye - Venezuela ilişkileri - Ulusal Kanal Chavez'in dostu Gelfenstein'dan Perinçek'e ziyaret! Türkiye - Venezuela ilişkileri - Ulusal Kanal Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları Futbolseverler ekran başına! İşte haftanın seyir zevki yüksek maçları