Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Türkiye’nin 6 büyükelçisi merkeze alındı. Merkeze alınan büyükelçilerin yerine büyükelçi atamaları yapıldı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararla İran, Britanya, Portekiz, Gana, Angola ve Etiyopya büyükelçileri merkeze çekildi.



Kararla beraber Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın merkeze alındı. Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker, Akra Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren, Luanda Büyükelçisi Alp Ay ve Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp de merkeze alınanlar arasında.



Merkeze alınan büyükelçiler yerine 7 büyükelçi görevlendirildi. Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliğine Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hicabı Kırlangıç atandı. İran'ın en saygın nişanı “Uluslararası Hafız Nişanı’nın sahibi olan Prof. Dr. Kırlangıç'ın Türkçe'ye çevirdiği Hafız Şirazi Divanı, Türkiye'de Mesnevî ve Gülistân'dan sonra en çok okunan Farsça metinlerin başında geliyor.



Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Osman Koray Ertaş, Luanda Büyükelçiliğine ise Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici atandı. Ekici’den boşalan Astana Büyükelçiliğine de Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Kapucu getirildi.



Türkiye’nin Lizbon Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdürü Murat Karagöz ve Akra Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güngör atandı. Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliğine ise Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcısı Berk Baran atandı.