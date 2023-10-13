Cevdet Yılmaz'dan Bağımsız Filistin Açıklaması! "Sorunun köklü çözümü başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van'da "İş Dünyası Buluşması"nda konuştu. İsrail'in Filistin'e saldırıları hakkında konuşan Yılmaz, çözüm için Bağımsız Filistin devletinin olması gerekliliğini vurguladı.

Konuşmasında İsrail-Filistin çatışmasına değinen Yılmaz şöyle konuştu:

- Bölgemizde maalesef birtakım gerilimler yaşıyoruz. Bazı endişe verici hadiseler yaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha üzüntülerimizi belirtmek isterim. Özellikle Filistinli kardeşlerimizle ilgili yaşananlar, işgal edilmiş bölgelerdeki hadiseler, son derece üzüntü verici. Bunun da en kısa sürede ortadan kalkmasını temenni ediyorum. Bir taraftan bu gerilime ateş ve benzinle yaklaşanlar, gerilimi tırmandıranlar ve tek yönlü yaklaşanlar var. Bir taraftan da bölgenin en tecrübeli ve dirayetli lideri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın basiretli bir yaklaşımı var. Gerilimi düşürmeye ve insani olarak o hadiseye bakmaya dönük diplomasinin yine tüm kanallarını devreye sokarak barış, huzur sağlamaya dönük bir yaklaşımı var. İnşallah bu galip gelecektir. Uzun vadedeyse buradaki sorunun çözümü çok açık ve nettir. İsrail’in 1967 yılı sınırlarına çekilmesi, iki devletli bir yapının oluşması, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kendi ayakları üstünde durur bir şekilde hayata geçmesi, bu işin köklü çözümüdür.