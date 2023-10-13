Filistin Başbakanı Mikati Konuştu! İsrail Lübnan'da Gazetecileri Doğrudan Hedef Aldı

Lübnan Başbakanı, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Mikati, İsrail'in gazetecileri doğrudan hedef aldığını belirtti.

Filistin Başbakanı Mikati Konuştu! İsrail Lübnan'da Gazetecileri Doğrudan Hedef Aldı
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Lübnan Başbakanlık Ofisi, Mikati'nin gazetecilere yönelik sınırdaki saldırıya ilişkin açıklamasını, X sosyal medya hesabından paylaştı. Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları kapsamında gazetecileri doğrudan hedef aldığını ifade etti.

İsrail Lübnan'da Gazetecileri Hedef Aldı

Gazetecilere saldırı ile İsrail'in "kara siciline yeni bir rezaleti eklediğini" kaydeden Mikati, saldırıda hayatını kaybeden gazetecinin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi. Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda, 1 gazeteci ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# lübnan # israil
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