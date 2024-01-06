Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Kabul Etti
Editör: Uğur Çam

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Blinken, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

Vatan Partisi Protesto Etti

Blinken'ın Türkiye'deki ziyaretleri sürerken, Vatan Partisi üyeleri de Blinken'ın Türkiye'ye gelişini protesto etti. Blinken'ın kaldığı otelin önünde Öncü Gençlik üyeleri sabah saatlerine protesto gerçekleştirirken, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı da öğlen saatlerinde Üsküdar'da bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Vatan Partisi, protestolara "Katil Blinken Türkiye'den defol" pankartlarıyla çıktı. 

Vatan Partisi'nden Blinken Protestosu! "Hiç de Hoş Gelmediniz"Vatan Partisi'nden Blinken Protestosu! "Hiç de Hoş Gelmediniz"Siyaset
# Antony Blinken # cumhurbaşkanı erdoğan # vatan partisi
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