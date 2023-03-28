Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler, ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı tebriklerini iletti.
Türkiye olarak Filistin'e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin'in sergilediği dayanışma için teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu AjansıPerinçek-İsviçre Davası Trento Üniversitesi'nde AK Parti'den Fransa'ya tepki Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı Dörtlü görüşmenin tarihi açıklandı