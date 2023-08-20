Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO kararlarını etkileyen Macaristan'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerine katılmak üzere Macaristan’a geldi. Başkent Budapeşte’de Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’na "TUR" uçağıyla iniş yapan Erdoğan, buradan Başbakan Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştireceği Karmelita Manastırı’na hareket etti.



Erdoğan, Orban ile görüşmesinin ardından Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyerek Karmelita Manastırı’nda gerçekleştirilecek Kuruluş Günü kutlamalarına katılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Macaristan heyetinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, , Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Çağatay Kılıç eşlik etti.



