Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısı sonrası Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, masum insanları hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısı sonrası Putin'le görüştü
Editör: Uğur Çam
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Putin'e, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

Masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetleyerek, Rusya halkı için başsağlığı ve sabır dileklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının, bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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